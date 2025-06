Desafios da mineração: perspectivas globais em debate; acompanhe

Autoridades públicas e especialistas do setor de mineração debatem, nesta terça-feira (10/6) os desafios do segmento e como essa atividade pode impulsionar o desenvolvimento do Brasil. O debate Brasil em transformação: mineração no Brasil e no exterior começa às 8h e será transmitido ao vivo pela página do Correio no Youtube.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da legislação e regulação de áreas específicas, o avanço da tecnologia e o uso da inteligência artificial estarão no centro da discussão. A mineração 4.0, que garante a automação de máquinas e integração de mecanismos de produtividade e segurança, utiliza novos parâmetros tecnológicos para dar mais agilidade integridade às empresas e aos trabalhadores.

Os convidados confirmados para o debate incluem os presidentes da Câmara, Hugo Motta e do Senado, Davi Alcolumbre, além do presidente do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso. Também participarão como painelistas Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM); os senadores Izalci Lucas (PL-DF) e Randolfe Rodrigues (PT-AP); os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Zé Silva (Solidariedade-MG), além de outros especialistas do setor. (confira a programação abaixo)

Brasil em Transformação: mineração no Brasil e no exterior

08h - Abertura

1º painel | Cenários da mineração: desafios e oportunidades

2º painel | Minerais estratégicos e exportação: o papel do Brasil no mundo

Encerramento