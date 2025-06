Romero Jucá: Brasil tem um potencial enorme que não é explorado

Em evento realizado pelo Correio, com o tema "Brasil em transformação: mineração no Brasil e no exterior", Jucá destacou que o debate é a melhor forma para levar propostas para o país - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O ex-senador da República e ex-ministro Romero Jucá avalia que o Brasil, infelizmente, não está aproveitando as oportunidades no campo do desenvolvimento e da economia. Em evento realizado pelo Correio, com o tema Brasil em transformação: mineração no Brasil e no exterior, ele destacou que o debate é a melhor forma para levar propostas para o país.

“Nós somos um país de essência liberal, nós somos um país do livre empreendedorismo, nós somos um país de imprensa livre e, portanto, isso tudo tem que ser reforçado no modelo econômico que nós queremos”, disse Jucá, nesta terça-feira (10/6).

O evento faz parte de uma série de encontros sobre temas voltados ao desenvolvimento econômico do Brasil. Na visão do ex-senador, o Brasil tem um “potencial enorme” não explorado no campo da mineração e em outras áreas, mas que ainda não é aproveitado como possível.

“Nós temos dificuldade nas concessões públicas, nós temos dificuldade no licenciamento ambiental, nós temos dificuldade na clareza legal das leis que precisam ser feitas, que não gerem a demanda jurídica, mas gerem a confiança do investimento”, acrescentou.

Jucá ainda agradeceu ao Correio pela oportunidade de proporcionar um debate de alto nível, com especialistas no assunto. “Fico muito satisfeito de participar desse debate, de encerrar esse primeiro dia, registrando a grandeza e a importância técnica dos debatedores que aqui falaram. Nós tivemos aqui posicionamentos muito relevantes”, completou o ex-senador.

