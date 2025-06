Brasil lidera transição energética na América Latina e supera EUA no ranking global

O Brasil ocupa a 15ª colocação no Índice de Transição Energética (ETI), sendo referência na transição energética na América Latina e no cenário global. Os dados do novo relatório do Fórum Econômico Mundial, divulgado nesta quarta-feira (18/6), apontam que o país ficou à frente de potências como Reino Unido (16º) e Estados Unidos (17º).

O estudo avaliou 118 países com base em 43 indicadores que analisam desempenho energético e prontidão para a transformação do setor. O Brasil alcançou 65,7 pontos, bem acima da média mundial, que ficou em 56,9 pontos, e mantém posição de liderança regional, com reconhecimento por sua matriz energética diversificada e pela adoção crescente de fontes renováveis.

De acordo com o relatório, o país tem avançado na atração de investimentos em energia limpa e em soluções como os leilões híbridos de energia eólica e solar. O documento também aponta que Brasil e Índia são protagonistas entre as economias emergentes, com destaque para um volume recorde de investimentos no setor, que ultrapassou os US$ 300 bilhões em 2024.

Apesar dos avanços, o fórum mundial destaca desafios globais, como gargalos de infraestrutura, desequilíbrios nos investimentos e a necessidade de redefinir os conceitos de segurança energética. Mesmo com aportes expressivos em energia limpa, as emissões globais continuam em alta, chegando a 37,8 bilhões de toneladas em 2024. No topo do ranking aparecem Suécia, Finlândia e Dinamarca.

