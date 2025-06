Boletim Focus: mercado reduz estimativas para inflação e dólar em 2025

A estimativa para o crescimento do PIB em 2025 manteve-se em 2,21%, sinalizando um otimismo cauteloso com a economia brasileira -

Economistas do mercado financeiro fizeram leves ajustes nos projeções dos principais indicadores econômicos segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (30/6) pelo Banco Central. As projeções para a inflação e o câmbio de 2025 caíram, enquanto as estimativas para o crescimento da economia brasileira e a taxa básica de juros se mantiveram estáveis.

A projeção mediana para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) — que mede a inflação oficial do país — recuou pela terceira semana consecutiva, passando de 5,24% para 5,20% ao fim de 2025. Há quatro semanas, a estimativa era de 5,46%.

Para 2026, a previsão segue estável em 4,50%. Para 2027 e 2028, os agentes de mercado mantiveram as estimativas em 4,00% e 3,83%, respectivamente.

Leia também: Boletim Focus: mercado reduz estimativa para inflação e dólar em 2025

PIB

A estimativa para o crescimento do produto interno bruto (PIB) em 2025 manteve-se em 2,21%, sinalizando um otimismo cauteloso com a economia brasileira. A previsão para 2026 subiu levemente de 1,85% para 1,87%, interrompendo uma sequência de duas semanas de estabilidade. Para 2027, a estimativa é de 2,00% e para 2028 também de 2,00%, ambas sem alterações recentes.

Câmbio

O mercado revisou para baixo a projeção da taxa de câmbio para 2025 pela terceira semana seguida, a expectativa para a cotação do dólar caiu de R$ 5,72 para R$ 5,70. Para 2026, houve leve alta para R$ 5,79. Já as previsões para 2027 (R$ 5,75) e 2028 (R$ 5,80) permaneceram estáveis, sugerindo expectativa de relativa estabilidade cambial no médio prazo.

Selic

A taxa básica de juros, a Selic, também não apresentou alterações para 2025, permanecendo em 15% ao ano. Para 2026, o mercado prevê queda para 12,50%, consolidando uma tendência de cortes que já dura 22 semanas. Em 2027 e 2028, a expectativa é de novas reduções, com a Selic caindo para 10,50% e 10,00%, respectivamente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular