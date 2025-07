Haddad diz que não recebeu ameaças do Congresso e minimiza conflito sobre IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a contestação do governo no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a legalidade do decreto que elevava alíquotas do Imposto sobre Operações Financeira (IOF), derrubado no último dia 24 de junho pelo Congresso Nacional.

Em viagem à Argentina, onde se reuniu com o ministro da Economia, Luis Caputo, Haddad disse que o questionamento da AGU é apenas “jurídico”, e não político e nem econômico. “O que eu estou dizendo é que é uma pergunta para o STF sobre a legalidade do presidente. Isso não pode ofender ninguém quer que seja. É uma pergunta natural da democracia”, disse o ministro.

Haddad ainda minimizou atritos com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o Congresso Nacional, e afirmou não ter sido ameaçado por nenhum parlamentar sobre a decisão do governo em questionar a derrubada do decreto presidencial.

“Se você ouviu isso, eu não ouvi, e jamais imaginaria que isso pudesse acontecer. Então, são coisas que são ouvidas de bastidor, ‘um falou mal do outro’, que não chega aos meus ouvidos esse tipo de conversa”, disse o ministro em resposta ao questionamento de uma repórter.

Apesar da posição de Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse mais cedo, em entrevista a uma rádio baiana, que Motta tomou uma decisão “absurda” ao colocar em pauta o projeto que decreto que derrubava o aumento do IOF.

“O erro foi o descumprimento de um acordo, que tinha sido feito no domingo à meia noite na casa do presidente Hugo Motta. O presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda”, disse Lula, que mesmo assim, avalia que não há ruptura política com o Congresso Nacional.

“Agora, você pode perguntar ‘se tem um rompimento com o Congresso’. Não. O presidente da República não rompe com o Congresso”, acrescentou o presidente, que cumpriu agenda em Salvador. Lula viaja ainda nesta quarta-feira para Buenos Aires, onde vai participar da Cúpula do Mercosul, que ocorre na quinta. Na sequência, Lula viaja para o Rio de Janeiro, onde participa da Cúpula dos Brics.