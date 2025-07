EUA sinalizam possível adiamento de tarifa sobre produtos brasileiros

A sinalização teria sido dada na última quarta-feira (16/7) em uma reunião com o senador Randolfe Rodrigues - (crédito: Reprodução/Embaixada dos EUA no Brasil)

O encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, sinalizou que a entrada em vigor da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, prevista para 1º de agosto, pode ser adiada, indicando abertura do governo norte-americano para negociar com o Brasil.

A sinalização teria sido dada na última quarta-feira (16/7) em uma reunião com o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, conforme informações do jornal O Globo.



Escobar ainda se encontrou com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A situação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também foi tema da agenda no Congresso.

Um possível adiamento das tarifas não seria inédito nesta segunda passagem de Donald Trump pela Casa Branca. Em abril, ao anunciar medidas de retaliação comercial contra mais de 180 países, o republicado previa que as novas tarifas entrariam em vigor no mês passado, o que não se concretizou.



