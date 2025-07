Dólar em queda? Confira a nova previsão do mercado para 2025

As expectativas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos do país voltaram a ser ajustadas, conforme mostra o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (28/7) pelo Banco Central. A projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 foi reduzida pela terceira semana consecutiva, passando de 5,10% para 5,09%.

Esse movimento indica uma tendência de melhora na perspectiva de inflação, ainda que o valor continue acima do centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Em 2026, a estimativa para o IPCA também caiu, de 4,45% para 4,44%.

Já para os anos seguintes, os analistas mantiveram suas projeções: inflação de 4,00% em 2027 e 3,80% em 2028. Esses valores permanecem inalterados há 23 e 1 semana(s), respectivamente, sinalizando estabilidade nas expectativas de médio prazo.

PIB e Selic permanecem estáveis

A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2025 foi mantida em 2,23%, sem alterações nas últimas três semanas. Para 2026, houve uma leve elevação, com o mercado ajustando a expectativa de 1,87% para 1,89%. Nos anos de 2027 e 2028, as projeções permanecem fixas em 2,00% e 2,00%, respectivamente, com estabilidade observada há 22 e 72 semanas.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado segue prevendo estabilidade em 15,00% ao ano em 2025, sem alterações há cinco semanas. Para 2026, a projeção se mantém em 12,50%; e para 2027 e 2028, em 10,50% e 10,00%, respectivamente. Esses valores também não são revistos há mais de 20 semanas, o que indica que os agentes financeiros já incorporaram a estratégia do Banco Central em sua análise de médio prazo.

Dólar em queda para 2025

A taxa de câmbio esperada para 2025 também foi revista para baixo, passando de R$ 5,65 para R$ 5,60 por dólar. Esta é a segunda semana consecutiva de queda na estimativa, refletindo um cenário de maior confiança na política econômica e na estabilidade cambial. Para os demais anos, o mercado prevê dólar estável em R$ 5,70 até 2028, com poucas revisões recentes.

