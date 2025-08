Após bronca de Lula, Jader Filho culpa juros altos por atraso no Minha Casa Minha Vida

Lula e o ministro das Cidades, Jader Filho, durante cerimônia de entrega simultânea de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, no Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O ministro das Cidades, Jader Filho, explicou nesta sexta-feira (1º/8) que o atraso na ampliação do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida para atender famílias de classe média alta (renda entre R$ 8 mil e R$ 12 mil) deve-se à falta de recursos na poupança para crédito imobiliário.

"Temos que buscar a classe média, que tem hoje dificuldade de alcançar financiamento devido à questão da taxa de juros estar muito elevada. A poupança tem tido uma migração muito forte dos recursos da poupança e, com isso, estão faltando recursos para financiamento para a classe média", apontou Jader Filho.

Atualmente, o programa Minha Casa, Minha Vida abrange famílias com renda de até R$ 8,6 mil por mês. As explicações do ministro sobre o atraso na ampliação da iniciativa deveu-se a uma cobrança feita publicamente pelo presidente Lula, durante a cerimônia de entrega de 1.876 unidades habitacionais do MCMV em seis cidades de diferentes regiões do país.

"Fizemos a reunião em 24 de junho, me pediram 30 dias para apresentar a proposta definitiva. Já estamos no mês de agosto, tanto você, Jader, como o Carlos, como a Inês (Magalhães, vice-presidente de Habitação da Caixa), como o Rui Costa, que está ouvindo aqui, como o presidente do Banco Central, me devem uma resposta porque já dobrou a data", cobrou o chefe do Executivo.

Retirada do dinheiro na popança Na justificativa do ministro Jader Filho, o fato de a taxa básica de juros estar "muito elevada" (15% ao ano) faz com que haja uma "migração muito forte dos recursos da poupança" para outras aplicações financeiras mais rentáveis. As decisões sobre a Selic são tomadas pelo Banco Central — órgão com operação independente do governo.

Além da opção das famílias de classe média alta para destinar a renda a investimentos mais rentáveis, o ministro das Cidades defendeu que 80% de recursos da poupança sejam utilizados para crédito habitacional.

"O Ministério das Cidades entende que do valor que está sendo discutido pelo Banco Central, pelo menos 80% devem permanecer para a habitação e que nós tenhamos um limite na taxa de juros. Os juros não podem ficar liberados", pontuou. Atualmente, os recursos da poupança são divididos: 65% dos depósitos da poupança vão para o crédito imobiliário, 20% ficam retidos no Banco Central como depósitos compulsórios e os outros 15% podem ser usados pelos bancos.