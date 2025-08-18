InícioEconomia
Boletim Focus: Mercado reduz previsão de inflação para 2025

Os dados também mostram que há uma previsão de que se mantenha expectativa de PIB em 2,21%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) marcou a 12ª semana consecutiva de revisões para baixo - (crédito: Reprodução/Leonardo Sá/Agência Senado/Flicker)
O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (18/8) pelo Banco Central mostra nova redução nas projeções de inflação para 2025. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) esperado caiu de 5,05% há uma semana para 4,95%, marcando a 12ª semana consecutiva de revisões para baixo. Para 2026, a estimativa também recuou, passando de 4,41% para 4,40%.

Apesar do alívio inflacionário, os analistas mantiveram praticamente inalteradas as expectativas de crescimento da economia. A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 está em 2,21%, sem alterações relevantes na última semana. Para 2026 e 2027, o mercado projeta avanço de 1,87%, enquanto em 2028 a expectativa é de 2%.

No câmbio, as estimativas para o dólar em 2025 seguem estáveis em R$ 5,60. Já para os anos seguintes, os analistas não projetam mudanças, mantendo a taxa em torno de R$ 5,70 até 2028.

Em relação à taxa básica de juros, o mercado prevê que a Selic feche 2025 em 15% ao ano, patamar mantido há oito semanas. Para 2026, a expectativa é de 12,5%, enquanto em 2027 e 2028 as projeções são de 10,5% e 10%, respectivamente.

As revisões indicam que a trajetória de inflação deve seguir em desaceleração nos próximos anos, mas com juros elevados no curto prazo para sustentar o processo de convergência. Já o crescimento econômico deve permanecer em ritmo moderado, refletindo os desafios da economia brasileira em meio ao cenário internacional incerto.

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 18/08/2025 11:59
