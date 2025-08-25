Mercado reduz previsão de inflação para 2025 e 2026 e prevê PIB menor

Em 2025, a estimativa para o PIB do país reduziu de 2,21% para 2,18% ante a semana anterior - (crédito: Raphael Ribeiro/BCB)

O mercado financeiro reduziu em 0,09% a expectativa para a inflação oficial de 2025, além de também baixar a projeção para o ano seguinte. De acordo com a edição desta segunda-feira (25/8) do Boletim Focus, publicado pelo Banco Central, a estimativa para o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano passou de 4,95%, há uma semana, para 4,86% na projeção mais recente. Para 2026, a previsão passou de 4,40% para 4,33%.

Ainda houve redução na projeção do IPCA para 2027, que passou de 4,00% para 3,97% ante a semana anterior. A estimativa do mesmo índice para 2028 se manteve estável em 3,8%.

Leia mais: Desafio do governo no corte em benefícios tributários

Os agentes do mercado consultados pelo relatório também esperam uma atividade econômica menos robusta nos próximos anos. Em 2025, a estimativa para o produto interno bruto (PIB) do país reduziu de 2,21% para 2,18% ante a semana anterior. Já para 2026, a projeção passou de 1,87% para 1,86%. Nos dois anos seguintes, não houve mudança na perspectiva para o PIB.

Dólar e juros

Em relação ao câmbio, a expectativa entre os agentes para o dólar comercial ao final de 2025 passou de R$ 5,60 para R$ 5,59 nesta semana. Em todo o horizonte da pesquisa, que também inclui os três anos seguintes, a projeção para o câmbio recuou. Em 2026, de 5,70% para 5,64%; já em 2027 e 2028, passou de 5,70% para 5,63%, e de 5,70% para 5,60%, respectivamente.

A única previsão que se manteve na pesquisa divulgada hoje foi a expectativa para a taxa básica de juros, que se manteve em 15% ao final de 2025 e em 12,5% no término do ano seguinte. Atualmente, a Selic está em 15% ao ano e a aposta majoritária do mercado é que ela se mantenha no mesmo nível na próxima reunião, que está marcada para os dias 16 e 17 de setembro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular