CPFL Energia atinge 100% de matriz renovável e antecipa meta ambiental em 5 anos

O Grupo CPFL Energia anunciou nesta quinta-feira (28/8), em evento realizado no Ministério de Minas e Energia, que sua matriz de geração passou a ser composta integralmente por fontes renováveis. A marca foi alcançada após o encerramento das operações da UTE EPASA, na Paraíba, responsável por 4% da produção da companhia.

Segundo a empresa, a saída definitiva de ativos fósseis consolida um portfólio de 4.044 megawatts (MW) de capacidade instalada, distribuídos em hidrelétricas (60%), parques eólicos (35%) e usinas de biomassa e solar (5%). Há ainda 4,4 gigawatts (GW) em projetos em desenvolvimento, incluindo a PCH Cherobim, inaugurada no Paraná no início do ano.

De acordo com o presidente da companhia, Gustavo Estrella, com essa mudança, a CPFL antecipou a meta prevista em seu Plano ESG 2030. “Ao antecipar em cinco anos a meta de alcançar 100% da geração renovável, reafirmamos a seriedade dos compromissos assumidos em nosso Plano ESG 2030 e demonstramos a capacidade de avançarmos além do previsto na jornada da sustentabilidade”, afirmou.

Em relação às emissões, a empresa informou que já havia reduzido em 59% a liberação de gases de efeito estufa em 2024, em comparação à linha de base de 2021, e que pretende manter a neutralidade de carbono a partir deste ano. A iniciativa recebeu creditação da Science Based Targets initiative (SBTi), entidade internacional que valida metas de redução de emissões.

No campo social, a companhia destacou programas como o CPFL nos Hospitais, que já beneficiou mais de 600 instituições públicas e filantrópicas em cerca de 300 municípios. Segundo dados da empresa, o projeto resultou em uma economia anual de R$ 33 milhões em custos de energia, impacto em mais de 16 milhões de pacientes e redução de emissões estimada em 77 mil toneladas de CO2.

