Caixa apresenta resultados do 2º trimestre em evento na quinta-feira

A Caixa Econômica Federal vai apresentar os resultados do segundo trimestre de 2025 (2T25) na próxima quinta-feira (18/9). O evento, que será na sede da instituição em São Paulo, vai contar com a presença do presidente do banco, Carlos Vieira, e mais dirigentes.
A divulgação dos resultados faz parte da política de relação da Caixa com os investidores. O evento da quinta-feira, que vai contar com análise dos índices e coletiva de imprensa, pode ser acompanhado pelo YouTube ou pelo site oficial. Para acompanhar pelo portal de Relações com Investidores, é necessário se cadastrar previamente.
No primeiro semestre de 2025, a Caixa apresentou lucro de R$ 4,9 bilhões, número 71,5 % maior que o registrado no mesmo período do ano passado. As despesas também apresentaram redução de 4,9%.
O levantamento mostrou ainda a liderança do banco no segmento imobiliário, com 66,8% dos financiamentos do primeiro trimestre. A Caixa também foi responsável por 99% dos financiamentos do Minha Casa, Minha Vida no período.
