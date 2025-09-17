Bolsa Família inicia pagamentos de setembro nesta quarta-feira (17/9)

Nesta quarta-feira (17/9), começam os repasses de setembro do Bolsa Família. O calendário de pagamentos é escalonado e definido pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS), prática adotada em todos os meses, exceto em dezembro, quando há antecipação.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o cronograma prevê que no primeiro dia recebam os beneficiários com NIS final 1. Na quinta-feira (18/9), será a vez das famílias com NIS terminado em 2, seguindo essa ordem até o encerramento, em 30 de setembro, destinado a quem possui NIS final zero.

Para receber o benefício, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas da família. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível. Os beneficiários devem manter as crianças e adolescentes na escola; atualizar as carteiras de vacinação e fazer o acompanhamento pré-natal, no caso das gestantes.

Em situações específicas, no entanto, a regra é flexibilizada. Municípios reconhecidos pelo Governo Federal em estado de emergência ou calamidade pública têm calendário unificado: os beneficiários podem acessar o valor já no primeiro dia, sem necessidade de aguardar o número do NIS.

A inscrição pode ser feita no Cadastro Único (CadÚnico), principal instrumento do governo federal para a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais. O cadastro, no entanto, não significa a entrada automática nos programas sociais, sendo que o caso será analisado.