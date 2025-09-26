Deficit em conta corrente recua para US$ 4,669 bi em agosto, aponta BC

No acumulado do ano, a conta corrente soma saldo negativo de US$ 46,810 bilhões - (crédito: joão geraldo borges junior pixabay)

O Brasil registrou deficit de US$ 4,669 bilhões na conta corrente em agosto, após um saldo negativo de US$ 7,516 bilhões em julho. Segundo o Boletim de Estatísticas do Setor Externo, divulgado nesta sexta-feira (26/9) pelo Banco Central (BC), foi o menor deficit para meses de agosto desde 2023, quando o rombo havia sido de US$ 585 milhões.

No acumulado do ano, a conta corrente soma saldo negativo de US$ 46,810 bilhões. Em 12 meses, o deficit recuou de 3,66% do produto interno bruto (PIB) em julho (dado revisado) para 3,51% em agosto, a menor taxa desde janeiro, quando estava em 3,36%.



Leia também: Banco Central tem cálculo mais conservador sobre atividade econômica

Pelos dados do BC, a balança comercial registrou superavit de US$ 5,466 bilhões no mês passado. A conta de serviços teve deficit de US$ 4,189 bilhões, enquanto a conta de renda primária apresentou saldo negativo de US$ 6,343 bilhões. A conta financeira também encerrou o período no vermelho, com deficit de US$ 7,957 bilhões.

IDP

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 7,989 bilhões em agosto. No acumulado de 2025, o fluxo de IDP já chega a US$ 52,649 bilhões. Em 12 meses, o montante atingiu US$ 69,033 bilhões, o equivalente a 3,18% do PIB.



O investimento estrangeiro em ações brasileiras registrou saída líquida de US$ 161 milhões em agosto, segundo dados do BC. No mesmo mês de 2024, havia sido observado ingresso de US$ 592 milhões.



Nos fundos de investimento, o fluxo também foi negativo: US$ 304 milhões no mês passado, após resultado positivo de US$ 217 milhões em agosto do ano anterior. Já os títulos de renda fixa negociados no mercado doméstico tiveram entrada líquida de US$ 3,330 bilhões em agosto, acima dos US$ 2,032 bilhões registrados no mesmo mês de 2024.

No acumulado de janeiro a agosto de 2025, o saldo de investimentos estrangeiros em ações está negativo em US$ 1,625 bilhão, enquanto os fundos somam saída de US$ 1,144 bilhão. Em contrapartida, os títulos de renda fixa apresentam ingresso líquido de US$ 9,258 bilhões no período.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular