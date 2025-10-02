Haddad espera apoio no Senado a projeto que amplia isenção do IR

Chefe da equipe econômica classificou a aprovação de ontem (2/10) como um "golaço" do Congresso e destacou que não espera dificuldades na tramitação pelo Senado - (crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (2/10) esperar que o Senado dê ao projeto de isenção do Imposto de Renda (IR) até R$ 5 mil o mesmo respaldo recebido na Câmara dos Deputados. A proposta foi aprovada de forma unânime pelos deputados, com 493 votos favoráveis.

“Acredito que vamos ter um apoio tão grande quanto tivemos na Câmara. Foi uma votação histórica”, comentou o ministro. Ele classificou a aprovação como um “golaço” do Congresso e destacou que não espera dificuldades na tramitação pelo Senado.

Leia também: Isenção do IR tem aprovação histórica na Câmara



O texto amplia a faixa de isenção, hoje limitada a quem recebe até R$ 3.036 mensais (dois salários mínimos). Além disso, reduz a alíquota para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350. Haddad enfatizou que a mudança representa alívio fiscal para a classe média e maior justiça tributária.

Para compensar a perda de arrecadação, o projeto estabelece uma alíquota mínima de 10% para contribuintes com rendimentos acima de R$ 50 mil por mês. A medida aumenta a tributação sobre a parcela mais rica da população, em contrapartida à redução concedida para os trabalhadores de baixa e média renda.

A proposta é considerada uma das principais promessas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e tem peso estratégico para fortalecer o apoio da classe média às políticas econômicas do Executivo. Além de buscar correção na tabela do IR, a medida é vista pelo Planalto como peça-chave no cenário político das eleições presidenciais de 2026.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular