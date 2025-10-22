InícioEconomia
DO AMAPÁ AO RIO GRANDE DO NORTE

Exploração da Margem Equatorial depende agora de encontrar petróleo, diz Magda, da Petrobras

Mesmo assim, Magda pondera que, apesar dos estudos que indicam esse potencial, achar petróleo é difícil, lembrando que a Bacia de Campos só encontrou a commodity no nono poço perfurado

Para a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, a licença do Ibama para perfuração da Margem Equatorial é o início de uma nova frente de pesquisa no País. Segundo ela, a região tem potencial produtivo.

Mesmo assim, Magda pondera que, apesar dos estudos que indicam esse potencial, achar petróleo é difícil, lembrando que a Bacia de Campos só encontrou a commodity no nono poço perfurado. "Quem descobre o petróleo é a broca. Todos os outros métodos são indiretos", ponderou, em entrevista à colunista Miriam Leitão, do jornal O Globo.

Magda afirmou que a exploração no Amapá ajuda a descentralizar os investimentos exploratórios concentrados no Sudeste e a levar desenvolvimento para outras partes do País.

Sobre o processo de licenciamento, a executiva disse que se chegou a um ponto de conforto para a estatal e para o Ibama e que o debate entre as áreas envolvidas aprimorou o processo. "Estamos oferecendo o maior plano de emergência individual já visto no planeta para esse tipo de projeto", disse.

Caso haja descoberta de petróleo na área, agora que a perfuração é possível, Magda explica que será necessário um novo estudo para definir como se dará a produção, contemplando escoamento, bases de apoio e demais questões logísticas. Esse processo pode durar de sete a dez anos a partir da descoberta.

A presidente da Petrobras estima que, em março, a empresa já saberá o que há no poço. Havendo petróleo, a delimitação levará, espera Magda, cerca de um ano, ou 18 meses.

 

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 22/10/2025 17:02
