Banco do Brasil inicia hoje leilões de 199 imóveis em todo o país

O Banco do Brasil (BB) iniciou uma série de leilões públicos que colocam à venda 199 imóveis residenciais e comerciais distribuídos em todas as regiões do país. As ofertas, realizadas de forma 100% on-line, reúnem oportunidades para quem busca investir. O primeiro leilão teve início hoje, abrindo as disputas por 74 imóveis em regime de alienação fiduciária, conforme a Lei nº 9.514/1997, que regula o Sistema de Financiamento Imobiliário. As etapas seguintes estão marcadas para os dias 28 e 31 de outubro.

Os interessados podem participar acessando os portais www.seuimovelbb.com.br e www.lancenoleilao.com.br, onde estão disponíveis os editais completos, fotos, descrições detalhadas dos imóveis e as condições de pagamento e participação. Todos os lances são realizados em ambiente digital, com segurança, transparência e auditoria certificada.

Entre as oportunidades disponíveis, estão 125 imóveis próprios do Banco do Brasil, muitos deles com locação simultânea parcial ou integral. A sessão referente a esse grupo está marcada para o dia 28 de outubro, às 11h.

As regiões com maior concentração de imóveis são São Paulo (53 unidades), Rio Grande do Sul (14), Paraná (13), Rio de Janeiro (11) e Minas Gerais (6). No caso dos imóveis em leilão fiduciário, os destaques estão em São Paulo (24), Goiás (12), Rio de Janeiro (7), Santa Catarina (6) e Distrito Federal (6).

Como participar

Os participantes devem realizar um cadastro prévio nos portais oficiais e seguir as orientações descritas em edital. As regras incluem pagamento de sinal, comprovação de identidade e observância dos prazos de desocupação (quando aplicável). Os lances ocorrem em tempo real, com igualdade de condições entre todos os licitantes.



