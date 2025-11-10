Governo autoriza nomeações no Ibama e ICMBio durante dias de abertura da COP 30

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), autorizou a nomeação de 201 novos servidores para o Ibama e para o ICMBio - (crédito: Divulgação/Governo federal)

O Governo Federal autorizou nesta segunda-feira (10/11) a nomeação de 201 novos servidores para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Em meio à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontece em Belém (PA), as nomeações para os institutos mostram um compromisso do governo com as agendas ambientais.

A medida foi publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), na Portaria MGI nº 9.913/2025, sendo assinada pela ministra Esther Dweck. Os documentos fazem parte de um conjunto de autorizações recentes que aumentam o número de funcionários na autarquia. Somando as portarias publicadas desde o início de 2025, foram autorizadas 1011 nomeações; 810 já foram efetivadas.

No mês de agosto deste ano, o MGI já havia autorizado a nomeação de outros 350 servidores para o ICMBio, 120 Analistas Administrativos e 230 Analistas Ambientais, que vão atuar com foco direto em projetos e ações de proteção e recuperação da biodiversidade brasileira. Já em setembro, uma autorização para a nomeação de 460 candidatos aprovados em um concurso público para o Ibama; a semana de ambientação dos novos servidores chegou ao fim na última sexta-feira (7/11).

Com as nomeações, o Governo Federal, além de mostrar o compromisso com o meio ambiente, reforça também as capacidades estatais nas áreas de transição ecológica e sustentabilidade. As nomeações autorizadas nesta segunda-feira vêm também com um certo simbolismo pelo fato de o Brasil estar sediando o evento que mostra o protagonismo do país nas pautas climáticas.

*Estagiário sob supervisão de Terra Thais