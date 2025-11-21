BB assina protocolo de intenções para substituir o uso de diesel mineral

O vice-presidente de Atacado do Banco do Brasil, Francisco Lassalvia, destacou do uso de fontes limpas para elevar o padrão de sustentabilidade das operações - (crédito: divulgação)

O Banco do Brasil assinou nesta sexta-feira (21/11), durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que acontece em Belém (PA), um protocolo de intenções com a empresa de energias renováveis B8B para viabilizar a substituição do diesel mineral utilizados nos grupos geradores da instituição pelo novo biocombustível Be8 BeVant®. A partir de agora, as empresas passam a estabelecer compromisso de cooperação mútua.

O vice-presidente de Atacado do Banco do Brasil, Francisco Lassalvia, destacou do uso de fontes limpas para elevar o padrão de sustentabilidade das operações. “Como instituição financeira mais sustentável do mundo, buscamos continuamente soluções inovadoras que reforcem a nossa agenda de descarbonização. A parceria com a Be8 representa mais um passo concreto nessa trajetória, ao explorar um biocombustível que pode acelerar a transição energética do Banco do Brasil", declarou.

Nos próximos dias, visitas técnicas serão programadas para analisar o parque de grupos geradores instalado, considerando a diversidade de marcas e modelos de equipamentos. Os números de geradores envolvidos e volume a ser ofertado serão definidos após o estudo. Nesse período, será conduzida a análise de compatibilidade técnica, financeira, jurídica, regulatória e operacional do Be8 BeVant®.

O presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella destacou a celebração do protocolo de intenções, afirmando que é uma "entrega prática da COP 30 e as Conferência das Nações Unidas de promover ações efetivas para cumprir as metas de descarbonização". Ele destacou o interesse do Banco do Brasil e o comprometimento com a sustentabilidade. "O Banco do Brasil é uma referência no segmento financeiro global e com comprometimento com a sustentabilidade. Esta solução permite que a instituição cumpra seus compromissos de descarbonização no curto prazo”, disse.

