Petrobras corta preço da gasolina, mas mantém valor do diesel

A Petrobras comunicou que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras em R$ 0,14 por litro, a partir desta terça-feira (27/1). O valor do diesel, por sua vez, permanece inalterado, segundo a estatal. A redução ocorre em um momento de relativa estabilidade nos preços do barril no exterior e de menor pressão cambial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A decisão faz parte da política de preços da companhia, que considera fatores como a dinâmica do mercado internacional de petróleo, a taxa de câmbio e as condições de concorrência no mercado interno.

Leia também: Preço do etanol sobe em 15 estados e cai em quatro e no DF

De acordo com o comunicado, desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 por litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%. No mesmo período, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 36,3%.

Com o reajuste, a expectativa é de que o corte no valor repassado às distribuidoras possa aliviar, ainda que parcialmente, o custo final para o consumidor. No entanto, especialistas lembram que o impacto nas bombas depende de outros fatores, como margens de lucro de distribuidores e postos, além da carga tributária estadual e federal.

Já o diesel, combustível estratégico para o transporte de cargas e para a cadeia produtiva, não sofreu alteração nesta rodada de preços. A manutenção indica cautela da empresa diante das oscilações do mercado e da importância do produto para a inflação e o abastecimento nacional.

A Petrobras reforçou que segue monitorando o cenário econômico e energético para eventuais novos ajustes, mantendo o compromisso de evitar repasses abruptos ao consumidor e preservar a competitividade no mercado de combustíveis.