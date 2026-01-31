Mesmo com aval do Senado, governo dos EUA passa por paralisação parcial

O governo federal dos Estados Unidos passa por uma paralisação parcial neste fim de semana a despeito da aprovação, na noite de sexta-feira, 30, pelo Senado norte-americano do financiamento da maior parte das contas do País até setembro.

Como a iniciativa ainda precisa ser aprovada pela Câmara, que não deve retornar até segunda-feira, 2, espera-se uma breve paralisação das 00h01 deste sábado, 31, se estendendo por todo fim de semana.

A aprovação do Senado se deu após um acordo do presidente dos EUA, Donald Trump, com os democratas para separar o financiamento da Segurança Interna e permitir que o Congresso debata novas restrições às operações de imigração federal em todo o país.

Os senadores votaram por 71 a 29 para aprovar um pacote de US$ 1,2 trilhão de cinco projetos de lei que financiam uma série de agências até setembro e um sexto para fornecer duas semanas de financiamento para o Departamento de Segurança Interna.

De acordo com o Escritório de Gestão e Orçamento do País, as agências afetadas "devem executar planos para uma paralisação ordenada".