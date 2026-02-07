Pix volta a funcionar após período de instabilidade

Medidas de segurança no Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, são essenciais para evitar golpes e fraudes. - (crédito: depositphotos.com / rafapress)

A manhã deste sábado (7/2) foi marcada por instabilidade no Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, e trouxe transtornos para usuários que tentavam realizar operações financeiras. Desde as primeiras horas do dia, relatos apontaram dificuldades para concluir transferências, acessar aplicativos e até visualizar comprovantes, em um problema que aparentou ter alcance nacional. O serviço, entretanto, voltou a funcionar sem intercorrências nesta tarde.

As queixas começaram por volta das 10h, segundo registros em plataformas de monitoramento de serviços digitais. Dados do Downdetector, site que acompanha falhas em serviços on-line, indicam que as reclamações sobre o Pix começaram a subir de forma mais acentuada a partir das 11h.

O pico geral foi registrado às 12h03, quando quase 2,6 mil notificações foram feitas simultaneamente por usuários enfrentando problemas para realizar pagamentos.

A instabilidade não se restringiu à execução de novas transferências. De acordo com os relatos, houve falhas na visualização de comprovantes, no processamento de ordens de pagamento e na leitura de QR Codes, além de mensagens de erro recorrentes nos aplicativos. Em alguns casos, usuários afirmaram que os sistemas ficaram indisponíveis logo após o recebimento de depósitos, o que ampliou a sensação de insegurança.

Bancos e fintechs também foram afetados pela instabilidade nos serviços, segundo os dados do Downdetector. No Nubank, o pico de reclamações ocorreu às 12h05, com cerca de 6,8 mil queixas. No Itaú, foram aproximadamente 2,3 mil registros às 12h21, enquanto o Santander concentrou 2,5 mil notificações às 12h20. Já o Inter contabilizou cerca de 1,3 mil reclamações, com pico às 11h53. Também houve registros envolvendo clientes da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, C6 Bank e PicPay.

Efeito nas redes

A repercussão se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde usuários relataram frustração e dificuldades para realizar pagamentos. O impacto também foi sentido nos mecanismos de busca. Termos como “pix instabilidade hoje” e “pix fora do ar” apresentaram crescimento repentino no Google Trends. Em testes práticos relatados nas redes, aplicativos exibiam mensagens de erro e não conseguiam concluir as operações.

Até o momento, não houve manifestação oficial do Banco Central sobre as causas da falha nem sobre um prazo para a completa estabilização do sistema.