InícioEconomia
MERCADO

Dólar perde força e Ibovespa bate recorde

Movimento ocorre em meio à divulgação do Boletim Focus, relatório semanal do Banco Central que reúne projeções do mercado para inflação, taxa Selic, câmbio e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)

A queda da moeda norte-americana no mercado internacional também foi responsável por impulsionar o recuo do dólar frente ao real - (crédito: Nelson Almeida/AFP)
A queda da moeda norte-americana no mercado internacional também foi responsável por impulsionar o recuo do dólar frente ao real - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O Ibovespa operou em alta nesta segunda-feira (9/2) e avançou 1,80% com 186.241 pontos. Foi um novo recorde do marcador. O dólar alcançou o menor patamar desde maio de 2024, com recuo de 0,62% e ficando cotado a R$ 5,188 também nesta segunda-feira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O movimento ocorre em meio à divulgação do Boletim Focus, relatório semanal do Banco Central que reúne projeções do mercado para inflação, taxa Selic, câmbio e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). A queda da moeda norte-americana no mercado internacional também foi responsável por impulsionar o recuo do dólar frente ao real, em mais uma sessão marcada por fluxo de capital para mercados emergentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A moeda americana foi impactada após reguladores chineses recomendarem que os bancos do país diminuam investimentos nos títulos do Tesouro americano. Assim, o Brasil e outras economias latino americanas despontam como opções com menos riscos a investidores estrangeiros enquanto os Estados Unidos perdem força.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Pedro José*, Junio Silva e Ronayre Nunes
postado em 09/02/2026 19:59
SIGA
x