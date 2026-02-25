InícioEconomia
Caso BRB

Secretário do Tesouro exclui possibilidade de crédito com aval da União para o BRB

Rogério Ceron também informou que não houve conversa para compra de ativos do Banco de Brasília pela Caixa

Ceron sobre o BRB: "O ente tem algumas questões fiscais delicadas" - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, negou a possibilidade de ajuda financeira ao Banco Regional de Brasília (BRB) por meio de um crédito com aval da União. Em coletiva de apresentação dos resultados do Tesouro nesta quarta-feira (25/2), o titular da pasta destacou que o Distrito Federal não tem capacidade de pagamento (Capag) para ser beneficiado com esse tipo de operação.

“A única possibilidade de operações de crédito por parte do ente (DF) é sem aval da União. E aí tem que passar na análise de risco de crédito das instituições financeiras, que é um pouco do que tem sido essa discussão”, disse Ceron, durante a coletiva. “O ente tem algumas questões fiscais delicadas, o que coloca um desafio relevante para conseguir obter um apoio de crédito sem aval da União”, complementou.

Além disso, o secretário afastou rumores sobre a compra de ativos do BRB pela Caixa Econômica Federal. Ceron, que também é presidente do Conselho de Administração da Caixa, disse que houve uma reunião dos conselheiros nesta semana, mas que não foi discutida a aquisição desses ativos pelo banco federal.

“Por conta de algumas notícias que foram veiculadas na mídia, houve um relato do presidente da instituição (Carlos Vieira) para o Conselho de Administração tentando explicar o porquê das notícias que estão saindo, mas efetivamente não tem nenhuma ação concreta da Caixa sendo conduzida neste momento para aquisição, participação, compra de carteira ou qualquer outra coisa”, disse o secretário.

Ceron ainda disse que a Caixa acompanha a situação financeira do BRB como “qualquer outra instituição financeira” e monitora oportunidades comerciais que possam surgir, mas negou que haja vontade no momento para realizar uma compra de ativos do banco estatal.

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 25/02/2026 10:25
