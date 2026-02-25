Secretário do Tesouro exclui possibilidade de crédito com aval da União para o BRB

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, negou a possibilidade de ajuda financeira ao Banco Regional de Brasília (BRB) por meio de um crédito com aval da União. Em coletiva de apresentação dos resultados do Tesouro nesta quarta-feira (25/2), o titular da pasta destacou que o Distrito Federal não tem capacidade de pagamento (Capag) para ser beneficiado com esse tipo de operação.
“A única possibilidade de operações de crédito por parte do ente (DF) é sem aval da União. E aí tem que passar na análise de risco de crédito das instituições financeiras, que é um pouco do que tem sido essa discussão”, disse Ceron, durante a coletiva. “O ente tem algumas questões fiscais delicadas, o que coloca um desafio relevante para conseguir obter um apoio de crédito sem aval da União”, complementou.
Além disso, o secretário afastou rumores sobre a compra de ativos do BRB pela Caixa Econômica Federal. Ceron, que também é presidente do Conselho de Administração da Caixa, disse que houve uma reunião dos conselheiros nesta semana, mas que não foi discutida a aquisição desses ativos pelo banco federal.
“Por conta de algumas notícias que foram veiculadas na mídia, houve um relato do presidente da instituição (Carlos Vieira) para o Conselho de Administração tentando explicar o porquê das notícias que estão saindo, mas efetivamente não tem nenhuma ação concreta da Caixa sendo conduzida neste momento para aquisição, participação, compra de carteira ou qualquer outra coisa”, disse o secretário.
Ceron ainda disse que a Caixa acompanha a situação financeira do BRB como “qualquer outra instituição financeira” e monitora oportunidades comerciais que possam surgir, mas negou que haja vontade no momento para realizar uma compra de ativos do banco estatal.
