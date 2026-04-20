Apple anuncia a troca de comando a partir de setembro

O principal executivo (CEO) da Apple, Tim Cook, deixará o cargo em setembro deste ano, e será substituído no comando da empresa por John Ternus, atual vice-presidente de Engenharia e Hardware, conforme comunicado da companhia divulgado nesta segunda-feira (20/04). A expectativa é de que o novo executivo dê uma guinada na empresa na área de inteligência artificial (IA).

Cook chegou à Apple em 1998 e foi nomeado CEO em agosto de 2011, após a renúncia do emblemático Steve Jobs, enfraquecido por um câncer de pâncreas que o levaria à morte poucas semanas depois. Menos carismático do que seu antecessor, Cook revelou-se um empresário excepcional, conduzindo a Apple por um caminho de crescimento desenfreado.

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Embora Ternus fosse considerado o favorito para suceder Cook e se tornará presidente-executivo do Conselho de Administração da Apple, não se esperava que essa transição ocorresse tão cedo. Mais recentemente, Ternus e sua equipe foi responsável pela reformulação da linha iPhone, com destaque para os modelos iPhone 17 Pro e Pro Max.

Entre 2011 e 2025, o faturamento da Apple praticamente quadruplicou sob o comando de Tim Cook, responsável pela capitalização da companhia, e, com isso as receitas da corporação passaram de de US$ 350 bilhões para mais de US$ 4 trilhões (R$19,8 trilhões, na cotação atual), sendo que a Apple foi a terceira companhia do mundo a conseguir esse feito.

Embora críticos acusem Cook de não ter lançado nenhum produto tão transformador quanto o iPod ou o iPhone, o executivo soube, em particular, impulsionar o desenvolvimento dos serviços da marca criada por Jobs.

A companhia, atualmente, possuiu a loja de aplicativos App Store, as plataformas de streaming de música (Apple Music) e de vídeo (Apple TV), assim como o armazenamento de dados em nuvem (iCloud), tornou-se o principal motor de crescimento da empresa.

No entanto, Cook e sua equipe perderam a virada da inteligência artificial generativa, marcada pela chegada do ChatGPT em novembro de 2022. Ternus ingressou na companhia em 2001 e assumiu a área de engenharia e de hardware em 2013.

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Desde então, a Apple ficou para trás em relação aos grandes atores do setor e ainda não conseguiu integrar plenamente as novas capacidades da IA em seu produto principal, o iPhone, que continua à espera de uma nova versão da assistente Siri.

Nas negociações eletrônicas após o fechamento de Wall Street, as ações da Apple caíam menos de 1%.

*Com informações da AFP

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