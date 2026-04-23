Preço do etanol cai em 12 estados e no DF, sobe em 9 e fica estável em 4

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,49 o litro, em São Paulo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 12 Estados e no Distrito Federal (DF), subiram em 9 e ficaram estáveis em 4 na semana encerrada em 18 de abril. Não houve cotação no Amapá. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol ficou estável em R$ 4,69 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço caiu 0,66%, a R$ 4,49 o litro. A maior alta porcentual na semana, de 11,39%, foi registrada em Goiás, de R$ 4,39 para R$ 4,89 o litro. A maior queda ocorreu no Amazonas, de 2,55%, de R$ 5,50 para R$ 5,36 o litro.

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O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,49 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,59, foi observado no Rio Grande do Sul. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,42, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado em Pernambuco, de R$ 5,69 o litro.

Competitividade

O etanol era mais competitivo em relação à gasolina em apenas quatro Estados na semana encerrada em 18 de abril. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 69,48% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo.

Em Mato Grosso, a paridade era de 67,89%; em Mato Grosso do Sul, de 67,69%, no Paraná, de 69,51%, e em São Paulo, de 67,42%.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.