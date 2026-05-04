Propriedade intelectual em debate: o que está em jogo para a saúde?

Buscando fomentar um debate qualificado sobre os impactos da propriedade intelectual na saúde pública, o Correio Braziliense e a Interfarma promovem o evento “Propriedade Intelectual na Agenda Pública: O que está em jogo para a Saúde?". O debate começa às 9h, com transmissão ao vivo no canal do Youtube do Correio.
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A iniciativa reúne autoridades, especialistas e representantes do setor para discutir o papel estratégico da propriedade intelectual no desenvolvimento de novas tecnologias, no acesso a medicamentos e na sustentabilidade dos sistemas de saúde. O encontro propõe uma análise aprofundada sobre como equilibrar inovação, regulação e interesse público em um cenário cada vez mais desafiador.
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Acompanhe:
O evento também busca lançar luz sobre os principais entraves que impactam o avanço científico e a ampliação do acesso à saúde no Brasil, incentivando o diálogo entre diferentes atores e a construção de soluções que fortaleçam o ambiente de inovação no país.
O presidente executivo da Interfarma, Renato Porto, afirma que "o que está em jogo é o futuro da inovação em saúde no país", ao destacar que o tema ultrapassa interesses industriais. "A propriedade intelectual impacta diretamente a capacidade de atrair pesquisa, desenvolver ciência e garantir acesso futuro a novas terapias", diz.
Programação:
9h – 9h10 Abertura
- Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense
- Renato Porto, presidente da Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa
9h15 – 9h45 | Desmistificando a propriedade intelectual – soberania, desenvolvimento e acesso à saúde | 15 min de fala cada convidado
- Keynote Speaker: Pedro Bernardo, economista e especialista no setor farmacêutico na empresa PB Gestão Empresarial Ltda.
9h50 – 10h40 |Painel 1: Riscos à inovação em saúde e o papel das patentes
- Raquel Sorza, diretora de Política em Saúde (Fifarma)
- Nadja Oliveira, diretora técnica da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB) e pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba (UEPB)
- Julio César Moreira, presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
- Renato Porto, presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma)
10h45 – 11h | Coffee break
11h – 11h50 | Painel 2: Benefícios da harmonização internacional para a inovação
- Gabriela Dorlhiac , diretora-executiva do International Chamber of Commerce (ICC Brasil)
- Kaike Silveira, gerente de Relações Governamentais da Amcham (a confirmar)
- Anjam Aziz, diretor sênior da Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)
- Daniel Lisboa, chefe da Divisão de Propriedade Intelectual (DIPI) do Ministério das Relações Exteriores
11h55 – 12h45 | Painel 3: A escalada da falsificação e pirataria – riscos à saúde e impactos na economia:
- Leandro Safatle, presidente da Anvisa
- José Alexandre Buaiz Neto , sócio Pinheiro Neto Advogados
- Juliana Ghizzi Pires, diretora do Departamento de Política de Propriedade Intelectual e Infraestrutura da Qualidade do MDIC (a confirmar)
- Erika Diago Rufino, diretora de Assuntos Regulatórios na Johnson & Johnson Innovative Medicine
12h50 – 13h05 | Encerramento
- Luana Lima – Head de Políticas Públicas e Advocacy ABRALE/ABRASTA e coordenadora do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer (TJCC)