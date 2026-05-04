Propriedade intelectual em debate: o que está em jogo para a saúde?

O evento também busca lançar luz sobre os principais entraves que impactam o avanço científico e a ampliação do acesso à saúde no Brasil - (crédito: Reprodução/Freepik)

Buscando fomentar um debate qualificado sobre os impactos da propriedade intelectual na saúde pública, o Correio Braziliense e a Interfarma promovem o evento “Propriedade Intelectual na Agenda Pública: O que está em jogo para a Saúde?". O debate começa às 9h, com transmissão ao vivo no canal do Youtube do Correio.

A iniciativa reúne autoridades, especialistas e representantes do setor para discutir o papel estratégico da propriedade intelectual no desenvolvimento de novas tecnologias, no acesso a medicamentos e na sustentabilidade dos sistemas de saúde. O encontro propõe uma análise aprofundada sobre como equilibrar inovação, regulação e interesse público em um cenário cada vez mais desafiador.

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Acompanhe:

O evento também busca lançar luz sobre os principais entraves que impactam o avanço científico e a ampliação do acesso à saúde no Brasil, incentivando o diálogo entre diferentes atores e a construção de soluções que fortaleçam o ambiente de inovação no país.

O presidente executivo da Interfarma, Renato Porto, afirma que "o que está em jogo é o futuro da inovação em saúde no país", ao destacar que o tema ultrapassa interesses industriais. "A propriedade intelectual impacta diretamente a capacidade de atrair pesquisa, desenvolver ciência e garantir acesso futuro a novas terapias", diz.

Programação:

9h – 9h10 Abertura

Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense

Renato Porto, presidente da Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa

9h15 – 9h45 | Desmistificando a propriedade intelectual – soberania, desenvolvimento e acesso à saúde | 15 min de fala cada convidado

Keynote Speaker: Pedro Bernardo, economista e especialista no setor farmacêutico na empresa PB Gestão Empresarial Ltda.

9h50 – 10h40 |Painel 1: Riscos à inovação em saúde e o papel das patentes

Raquel Sorza, diretora de Política em Saúde (Fifarma)

Nadja Oliveira, diretora técnica da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB) e pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba (UEPB)

Julio César Moreira, presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Renato Porto, presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma)

10h45 – 11h | Coffee break

11h – 11h50 | Painel 2: Benefícios da harmonização internacional para a inovação

Gabriela Dorlhiac , diretora-executiva do International Chamber of Commerce (ICC Brasil)

Kaike Silveira, gerente de Relações Governamentais da Amcham (a confirmar)

Anjam Aziz, diretor sênior da Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)

Daniel Lisboa, chefe da Divisão de Propriedade Intelectual (DIPI) do Ministério das Relações Exteriores

11h55 – 12h45 | Painel 3: A escalada da falsificação e pirataria – riscos à saúde e impactos na economia:

Leandro Safatle, presidente da Anvisa

José Alexandre Buaiz Neto , sócio Pinheiro Neto Advogados

Juliana Ghizzi Pires, diretora do Departamento de Política de Propriedade Intelectual e Infraestrutura da Qualidade do MDIC (a confirmar)

Erika Diago Rufino, diretora de Assuntos Regulatórios na Johnson & Johnson Innovative Medicine

12h50 – 13h05 | Encerramento