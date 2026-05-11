Focus: Dólar cai para R$ 5,20 no fim de 2026 em nova projeção do mercado financeiro

Também houve queda para R$ 5,35 nas expectativas para a moeda norte-americana em 2028 - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

A estimativa de agentes do mercado financeiro para o câmbio no final de 2026 voltou a apresentar uma queda no relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (11/5). O documento publicado pelo Banco Central mostra que a projeção média entre os analistas para o dólar recuou de R$ 5,25 para R$ 5,20. Também houve queda para R$ 5,35 nas expectativas para a moeda norte-americana em 2028.

Na última sexta-feira (8), o dólar fechou no menor patamar em mais de dois anos, cotado a R$ 4,89 na cotação comercial. A queda da divisa norte-americana se intensificou após o início do conflito que envolve Estados Unidos, Irã e Israel no Oriente Médio. O prolongamento das tensões tem causado ruídos para a economia dos EUA e, consequentemente, para a confiança sobre o dólar no mercado internacional.

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Além de reduzir a projeção para o dólar, o mercado também passou a prever uma inflação mais alta nesta semana. Pela nona semana consecutiva, houve um aumento nas expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que passou de 4,89% para 4,91%, na comparação com o relatório anterior. Para os anos seguintes, não houve mudança nas estimativas.

No boletim divulgado nesta segunda, a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 ficou estável em 1,85%, ao passo que, para o ano seguinte, houve um aumento de 1,75% para 1,76%. Para 2027, o mercado também elevou a estimativa para a Taxa Básica de Juros, de 11% para 11,25%, ao mesmo tempo em que manteve inalterada a projeção para este ano em 13%.