Banco Central alerta para novo vazamento de dados do Pix

O BC informou ainda que os dados vazados não incluem informações sensíveis, como senhas ou saldos bancários - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em comunicado publicado nesta terça-feira (12/5), o Banco Central informou vazamento de dados cadastrais vinculados ao Pix. As informações vazadas são de clientes com chaves cadastradas na empresa Credifit Sociedade de Crédito Direto S.A. Segundo o BC, o incidente ocorreu "em razão de falhas pontuais em sistemas" da financeira.

Esse é o quarto vazamento vinculado a chaves Pix comunicado pelo Banco Central em 2026.

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O BC informou ainda que os dados vazados não incluem informações sensíveis, como senhas ou saldos bancários. "As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras", afirma.



Os afetados devem ser contatados por meio de aplicativo ou internet banking da Credifit. A nota frisa ainda que nem o BC e nem a empresa mencionada vão entrar em contato por SMS, aplicativos de mensagem ou outros meios de comunicação.



A financeira ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.