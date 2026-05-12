InícioEconomia
SISTEMA DE PAGAMENTOS

Banco Central alerta para novo vazamento de dados do Pix

Incidente atinge clientes com chaves Pix cadastradas na empresa Credifit

O BC informou ainda que os dados vazados não incluem informações sensíveis, como senhas ou saldos bancários - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O BC informou ainda que os dados vazados não incluem informações sensíveis, como senhas ou saldos bancários - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em comunicado publicado nesta terça-feira (12/5), o Banco Central informou vazamento de dados cadastrais vinculados ao Pix. As informações vazadas são de clientes com chaves cadastradas na empresa Credifit Sociedade de Crédito Direto S.A. Segundo o BC, o incidente ocorreu "em razão de falhas pontuais em sistemas" da financeira. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Esse é o quarto vazamento vinculado a chaves Pix comunicado pelo Banco Central em 2026. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O BC informou ainda que os dados vazados não incluem informações sensíveis, como senhas ou saldos bancários. "As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras", afirma. 

Os afetados devem ser contatados por meio de aplicativo ou internet banking da Credifit. A nota frisa ainda que nem o BC e nem a empresa mencionada vão entrar em contato por SMS, aplicativos de mensagem ou outros meios de comunicação. 

A financeira ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 12/05/2026 12:20 / atualizado em 12/05/2026 12:22
SIGA
x