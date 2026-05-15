Itaú promove leilão com 154 imóveis e lances a partir de R$ 26,9 mil

Entre as condições oferecidas aos compradores estão desconto de 10% para pagamento à vista e possibilidade de parcelamento em até 78 vezes - (crédito: BBC Geral)

O Banco Itaú realiza, no próximo dia 25 de maio, um leilão online com 154 imóveis distribuídos em diferentes regiões do país. Em parceria com a empresa Biasi Leilões, o evento ocorrerá a partir das 11h e reunirá opções de casas, apartamentos, terrenos, áreas urbanas e imóveis comerciais, com lances iniciais entre R$ 26,9 mil e R$ 1,861 milhão.

A iniciativa contempla imóveis localizados nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

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Segundo os organizadores, o leilão reúne oportunidades voltadas tanto para quem deseja adquirir a casa própria quanto para investidores interessados em ativos imobiliários.

O leilão será conduzido de forma totalmente virtual por Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi Leilões, permitindo a participação de interessados de qualquer localidade do país mediante cadastro prévio na plataforma da empresa. A expectativa é ampliar o acesso ao mercado de imóveis por meio do formato digital.

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Entre as condições oferecidas aos compradores estão desconto de 10% para pagamento à vista e possibilidade de parcelamento em até 78 vezes, conforme previsto no edital. Outro atrativo é a quitação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026 dos imóveis ofertados, fator apontado como uma vantagem adicional para os participantes.

Imóveis de destaque

Entre os destaques do certame está um apartamento localizado na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, no Condomínio Residencial Oceano. O imóvel possui 55 metros quadrados de área privativa, fica na Rua Sargento João Lopes, nº 82, apartamento 301, e tem lance inicial fixado em R$ 330,6 mil.

Outra oportunidade disponível é um apartamento no Condomínio Residencial Fontainebleau, em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Situado no bairro Jardim Aruan, o imóvel possui 126,87 metros quadrados de área privativa, está localizado na Avenida General Osório, nº 26, apartamento 603, e parte de um lance inicial de R$ 941,7 mil.

De acordo com Eduardo Consentino, o crescimento dos leilões imobiliários no país tem impulsionado o interesse tanto de compradores em busca da casa própria quanto de investidores à procura de preços mais atrativos em comparação ao mercado tradicional.

“O crescimento dos leilões imobiliários no Brasil também vem aumentando o interesse de compradores em busca da casa própria, além de investidores que procuram oportunidades abaixo dos valores praticados no mercado tradicional”, afirma o leiloeiro oficial da Biasi Leilões.

Antes de participar, especialistas recomendam que os interessados consultem cuidadosamente o edital do leilão para verificar informações sobre documentação dos imóveis, formas de pagamento, possíveis débitos e eventual ocupação das propriedades.