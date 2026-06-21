A fronteira agrícola e suas particularidades nas relações exteriores

Pesquisa mostra que, apesar de a China ser o maior destino das exportações, a fronteira agrícola confia mais nos Estados Unidos - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Uma pesquisa inédita realizada pela Escola de Relações Internacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV RI) revela que a opinião pública de cidadãos, principalmente agricultores, do Centro-Oeste e do Norte do país, está desvinculada do alinhamento político. Conforme dados do relatório Como a Fronteira Agrícola Vê as Relações Internacionais, obtido pelo Correio com exclusividade, apesar de essas duas regiões terem um forte comércio com a China, isso não quer dizer que os agricultores confiam nos chineses.

Um dos destaques da pesquisa mostra que a China absorveu 80% das exportações de soja e 86% das exportações de carne bovina da fronteira em 2022. Contudo, os moradores das duas regiões confiam muito mais nos Estados Unidos do que nos chineses.

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Conforme os dados do relatório, enquanto 21,8% dos entrevistados descrevem os EUA como "muito confiáveis", apenas 12,6% dizem o mesmo da China — uma diferença de mais de nove pontos percentuais. A confiança na China recuou quase 20 pontos percentuais desde 2017.

"A fronteira vende para a China sem confiar nela. A China compra 80% da soja e 86% da carne bovina da região, mas os EUA inspiram mais confiança. Isso quebra a lógica de que quem compra, manda. Comércio não compra lealdade política", afirma o diretor da FGV RI e um dos autores da pesquisa, Matias Spektor, em entrevista ao Correio.

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Motor exportador

O pesquisador explica que a fronteira agrícola é formada pelo Centro-Oeste e pelo Norte do Brasil que, hoje, são o motor exportador nacional. Juntas, essas duas regiões geram cerca de 25% das exportações brasileiras, o equivalente a US$ 86,6 bilhões em 2025. "O Centro-Oeste sozinho produz quase metade dos grãos e oleaginosas do Brasil. Somado ao Norte, ambos concentram 58% do rebanho bovino nacional. É onde a soja e a carne que abastecem o mundo saem do chão — e onde as decisões de Washington, Pequim e Bruxelas chegam primeiro, antes mesmo de chegarem a Brasília", destaca.

De acordo com o estudo, a fronteira agrícola do Brasil comporta-se como uma região politicamente independente, e está emergindo como decisiva nas eleições presidenciais. O pesquisador destaca que essas duas regiões representam 15% do eleitorado nacional.

"Quem acha que essa região é só pauta de bancada ruralista está olhando para o retrovisor. É direita, é antiestatista, e não vai seguir cegamente quem compra sua soja. Nenhum candidato à Presidência pode mais vencer ignorando essa fatia tão importante do Brasil", destaca.

O relatório também traça o perfil político da região. Uma pluralidade de 83,5% dos moradores se identifica como de direita ou centro, enquanto apenas 16,5%, de esquerda. Maiorias expressivas acreditam que o governo interfere demais na vida das pessoas (55,9%) e que a regulação governamental dos negócios faz mais mal do que bem (64,3%).

O levantamento ainda mostra que essa cultura política antiestatista é a lente por meio da qual todas as pressões externas são filtradas — e explica, em parte, tanto a vantagem de credibilidade dos EUA quanto o ceticismo em relação às regulações da União Europeia e ao modelo de Estado chinês.

Conforme o relatório, os Estados Unidos são vistos como uma presença tanto econômica quanto política, e a China é percebida, principalmente, como um ator econômico cuja influência política permanece indefinida e aberta a reinterpretações. Enquanto isso, empresas americanas foram responsáveis por quase metade (47,9%) das exportações de soja da fronteira para a China.

Acordo UE-Mercosul

Em relação ao acordo que prevê livre-comércio entre União Europeia e Mercosul, Spektor conta que houve uma descoberta mais interessante do que o apoio ou a rejeição ao acordo.

"Descobrimos como esse cidadão entende a pressão europeia por regras ambientais — e o que descobrimos é puro cálculo por parte dos indivíduos. Quase três quartos dos entrevistados dizem que cumprir as exigências ambientais da UE fortaleceria a reputação internacional do Brasil. Ao mesmo tempo, dois terços acham que isso reduzirá a competitividade do produto brasileiro. E 61,5% acreditam que a regra existe para proteger economicamente o produtor europeu, não o meio ambiente", destaca. "O cidadão brasileiro da fronteira aceita a régua imposta pela Europa, mas desconfia dos europeus, e entende exatamente que isso custará ao Brasil", resume.

De acordo com o pesquisador, o cidadão brasileiro tem um comportamento contraditório, pois considera as regras ambientais europeias razoáveis, mas também acha que elas existem para proteger o produtor europeu, não o meio ambiente. "Curiosamente, esse mesmo cidadão quer menos regulação ambiental no Brasil de modo geral. A lição é simples: regra que abre mercado, ele aceita. Regra imposta pelo Estado brasileiro, ele rejeita", explica.