Tarifaço dos EUA: entenda como a medida pode encarecer a pizza

Mesmo sem importar diretamente, o custo da pizza exemplifica como tarifas internacionais podem impactar o comércio local e o consumidor - (crédito: Divulgação)

As novas tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras já afetam bilhões de dólares em produtos. Em resposta, o governo federal anunciou um pacote de R$ 18,5 bilhões para apoiar empresas atingidas pela medida.

Embora alimentos como café, carne bovina e suco de laranja tenham ficado fora da lista, especialistas alertam que os efeitos indiretos podem alcançar negócios que nunca venderam um único produto ao exterior.

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Segundo Felipe Oliveira, contador, advogado e especialista em tributação empresarial, o consumidor costuma pensar que uma guerra comercial interessa apenas a grandes exportadoras. Na prática, porém, toda a cadeia econômica pode ser impactada.

Ele explica que, quando uma grande economia muda as regras do comércio, empresas precisam reorganizar fornecedores e absorver novos custos. Esse movimento acaba chegando ao pequeno empresário e, muitas vezes, ao consumidor.

O impacto no comércio local

Uma pizzaria é um bom exemplo de como esses reflexos se espalham. Mesmo sem importar ingredientes diretamente, o estabelecimento depende de embalagens, energia elétrica, combustíveis e transporte, insumos cujos preços podem ser pressionados em momentos de instabilidade.

Além disso, parte da farinha de trigo utilizada pela indústria alimentícia brasileira vem do mercado internacional. Oscilações no câmbio ou mudanças no fluxo global de comércio podem influenciar o custo dessa matéria-prima.

Oliveira afirma que o aumento de preço não acontece imediatamente. O que ocorre é uma soma de pressões sobre os custos que, em algum momento, pode exigir reajustes para manter a operação financeiramente saudável.

O mesmo raciocínio vale para padarias, restaurantes, hamburguerias e supermercados. Em um mercado globalizado, decisões tomadas por grandes economias alteram as cadeias de fornecimento e os custos operacionais de todos.

Felipe destaca que o cenário exige atenção redobrada dos empresários. Para ele, é fundamental entender como as mudanças econômicas afetam o caixa da empresa. Revisar contratos, controlar custos e acompanhar a carga tributária são medidas estratégicas para preservar a competitividade.

Para o consumidor, a recomendação é evitar conclusões precipitadas. O tarifaço não significa que a pizza ficará mais cara de um dia para o outro, mas reforça que uma decisão tomada em outro país pode desencadear efeitos que chegam, pouco a pouco, ao bolso dos brasileiros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.