BRB passou R$ 12 bi ao Master e recebeu guardanapos, afirma Durigan

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta segunda-feira, 27, que o Banco de Brasília (BRB) pagou R$ 12 bilhões ao Master em troca de "guardanapos". "O tema do BRB começa com crime. O BRB tem boas operações, tem boas carteiras, mas ele basicamente passou 12 bilhões (de reais) para o Master e recebeu o guardanapo de volta, recebeu um papel que não valia nada", afirmou, em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco.
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Ele voltou a dizer que o governo federal não tem nada a ver com o BRB, cujo o principal acionista é o Governo do Distrito Federal.
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Durigan disse que, em reunião no Supremo Tribunal Federal (STF), o Banco Central afirmou que o BRB não causa risco sistêmico ao País caso seja liquidado. O BRB tenta convencer os bancos privados que sua situação é viável com uma operação de crédito garantida com os fundos Constitucionais do DF.
"O que agora está acontecendo é que o BRB está mostrando para o sistema financeiro privado, para o FGC, para os bancos, qual é o caminho de saída. E os bancos estão se convencendo, ou não, de que o BRB tem um plano consistente para receber essa ajuda e se transformar em uma instituição que siga com seriedade", completou.