Abono Salarial 2024: Caixa libera R$ 4,6 bi na segunda; veja quem recebe

Confira o calendário completo de pagamentos do Abono Salarial 2026, detalhando as datas de crédito por mês de nascimento. - (crédito: Caixa/divulgação)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (17/8) o pagamento do Abono Salarial do calendário 2026, referente ao ano-base 2024. Neste lote, cerca de R$ 4,6 bilhões serão creditados para mais de 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em novembro e dezembro.

O crédito do benefício segue o mês de nascimento do trabalhador. O valor a receber varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados com carteira assinada durante o ano de 2024, podendo chegar a um salário-mínimo.

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Quem tem direito ao Abono Salarial

O benefício é destinado ao trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo trinta dias em 2024. A remuneração mensal média não pode ultrapassar R$ 2.766,00.

Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). O pagamento para trabalhadores de empresas privadas é feito pela Caixa, enquanto servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil.

Como receber o benefício

O pagamento será depositado diretamente na conta que o trabalhador já possui na Caixa. Para quem não é cliente, o banco abrirá automaticamente uma Poupança Social Digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Com o app, é possível pagar contas, fazer transferências e usar um cartão de débito virtual. Caso não seja possível abrir a conta digital, o saque pode ser feito com o cartão social em terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, ou em agências, com um documento de identificação.

Canais de atendimento

Dúvidas sobre o processamento das informações, calendário e valor do benefício podem ser consultadas nos canais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

Portal Gov.br;

Telefone 158.

A Caixa disponibiliza a consulta sobre o pagamento nos seguintes canais:

App Caixa Tem;

App Benefícios Sociais Caixa;

Portal Cidadão;

Telefone 0800 726 0207.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.