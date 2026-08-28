Vale a pena comprar um iPhone antigo antes do lançamento?

O sistema de câmeras do iPhone, modelo que passa por ajustes de preço com a chegada de novas gerações ao mercado - (crédito: Divulgação/Apple)

Com o evento anual da Apple previsto para as primeiras semanas de setembro de 2026, onde se espera o anúncio da linha iPhone 18, a dúvida sobre comprar um modelo de geração anterior, como o iPhone 17, se torna comum. A resposta é que pode ser um excelente negócio, mas o momento da aquisição é crucial para garantir o melhor preço. A chegada de um novo aparelho provoca uma queda nos valores dos modelos antigos, tanto nos canais oficiais quanto no varejo.

Essa dinâmica de mercado abre uma janela de oportunidade para quem busca um dispositivo da marca com custo mais baixo. Entender como e quando os preços se ajustam é o segredo para economizar e fazer uma troca inteligente, sem abrir mão de um celular de alta performance.

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Como funciona a queda de preços?

Logo após o lançamento, a Apple costuma reduzir oficialmente o preço do modelo do ano anterior que continua em linha. Ao mesmo tempo, os aparelhos mais antigos são descontinuados do site oficial, mas seguem à venda no varejo. É nesse ponto que as grandes lojas começam a fazer promoções para liquidar o estoque.

As varejistas precisam liberar espaço para receber os novos iPhones e ajustar suas estratégias comerciais. Essa necessidade de movimentar o estoque resulta em descontos mais agressivos, especialmente em datas comerciais próximas, como a Black Friday, no final de novembro. O consumidor atento consegue aproveitar essa movimentação para comprar um aparelho lacrado com valor significativamente menor.

Estratégias para economizar na compra

Considerando que estamos no final de agosto de 2026, este período é geralmente o pior momento para comprar um iPhone de geração anterior. Os preços ainda estão no patamar mais alto e a desvalorização iminente tornará o negócio desvantajoso. A melhor tática é esperar o evento de lançamento passar.

Nos dias seguintes à apresentação, os novos valores começam a ser praticados. Monitore os preços tanto no site da Apple quanto nas principais redes de varejo. Geralmente, entre uma e quatro semanas após o lançamento, as melhores ofertas para os modelos anteriores começam a surgir.

Antes de decidir, considere alguns pontos práticos. Avalie se as inovações do esperado iPhone 18 são realmente indispensáveis para o seu dia a dia. Para a maioria das pessoas, que usa o celular para redes sociais, fotos e comunicação, um iPhone lançado há um ou dois anos oferece desempenho mais do que suficiente. Além disso, a política de atualizações da Apple garante que mesmo aparelhos mais antigos recebam o novo sistema operacional por cerca de 5 a 6 anos, mantendo a segurança e a fluidez em dia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.