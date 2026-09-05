Como economizar na compra de materiais para construção e reforma

O primeiro passo é ter uma lista detalhada de tudo o que será necessário, desde itens básicos como cimento e areia até acabamentos como pisos e tintas - (crédito: Magnific)

Planejar uma construção ou reforma exige atenção redobrada ao orçamento, especialmente com a constante variação nos preços dos materiais. Em 2026, por exemplo, o custo médio dos materiais de construção no Brasil gira em torno de R$ 1.089,78 por metro quadrado, segundo dados do SINAPI, o que reforça a importância de pesquisar bem antes de comprar. Um bom planejamento, no entanto, pode gerar uma economia significativa sem comprometer a qualidade do projeto. Saber onde, como e quando comprar é o segredo para evitar surpresas no final do mês e garantir que a obra seja concluída com sucesso.

O primeiro passo é ter uma lista detalhada de tudo o que será necessário, desde itens básicos como cimento e areia até acabamentos como pisos e tintas. Com essa relação em mãos, a pesquisa de preços se torna mais eficiente e organizada. O ideal é solicitar orçamentos em, no mínimo, três fornecedores diferentes para ter uma base comparativa sólida.

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Dicas para economizar na compra

Com a lista de materiais e os orçamentos em mãos, algumas estratégias podem reduzir ainda mais os custos. A negociação direta com os vendedores é uma delas. Comprar um grande volume de itens no mesmo estabelecimento aumenta o poder de barganha e pode render bons descontos ou condições de pagamento mais favoráveis.

Além disso, é importante ficar atento ao calendário. Acompanhar o calendário de promoções das grandes redes de materiais de construção é fundamental, pois muitas realizam liquidações e queimas de estoque em datas específicas ao longo do ano. Vale lembrar que os preços podem variar significativamente entre diferentes regiões do país, o que torna ainda mais importante pesquisar em diversos fornecedores locais.

Pesquise em diferentes tipos de loja: compare os valores entre grandes redes, depósitos de bairro e lojas online. A diferença de preço para um mesmo produto pode ser considerável.

Considere outlets e pontas de estoque: para itens de acabamento, como pisos, revestimentos e louças, esses locais oferecem produtos de qualidade com preços reduzidos, geralmente por serem de coleções passadas.

Avalie o custo do frete: um material com preço baixo pode não valer a pena se o custo de entrega for muito alto. Sempre some o valor do frete ao orçamento final antes de decidir.

Opte por marcas com bom custo-benefício: nem sempre a marca mais cara é a melhor opção. Pesquise avaliações de outras marcas que ofereçam qualidade similar por um preço mais acessível.

Compre a quantidade certa: calcule com precisão a quantidade de material necessário para evitar sobras e desperdício de dinheiro. Se possível, consulte um profissional da área para ajudar nessa tarefa.

Aproveite datas promocionais: considere comprar em períodos de ofertas específicas, como Black Friday, aniversário de lojas e queimas de estoque, para garantir preços ainda melhores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



