INSS retoma margem de 45% para consignado; veja como evitar dívidas

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltaram a ter acesso a uma margem de crédito consignado de 45% do valor do benefício. A mudança ocorreu após uma medida provisória, vigente entre maio e agosto de 2026, que limitava esse percentual perder a validade, ampliando a possibilidade de contratação de empréstimos com desconto direto na folha de pagamento.

Essa margem maior pode parecer uma oportunidade para organizar as finanças ou realizar um projeto, mas acende um alerta importante contra o risco de superendividamento. O acesso facilitado ao crédito, com taxas de juros geralmente mais baixas que as de outras modalidades, pode levar a um comprometimento excessivo da renda mensal dos segurados.

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Na prática, o limite de 45% é dividido da seguinte forma: 35% podem ser usados para empréstimos pessoais consignados, 5% para o cartão de crédito consignado e outros 5% para o cartão consignado de benefício. Contudo, é importante notar que nem todos os aposentados têm esse percentual total imediatamente disponível, pois contratos já existentes continuam comprometendo parte da margem. A regra significa que quase metade do benefício pode ficar retida para o pagamento de dívidas antes mesmo de o dinheiro chegar à conta do segurado.

Cuidados essenciais antes de contratar

Para evitar que o empréstimo se transforme em um problema financeiro, é fundamental adotar algumas precauções. O primeiro passo é avaliar a real necessidade do dinheiro. Usar o crédito para despesas supérfluas ou compras por impulso pode comprometer o orçamento de forma desnecessária e por um longo período.

Outro ponto crucial é a pesquisa. Não aceite a primeira oferta que receber. As taxas de juros do consignado podem variar entre as instituições financeiras. Comparar as condições e, principalmente, o Custo Efetivo Total (CET) da operação, que inclui todos os encargos e despesas, garante a escolha da opção mais vantajosa.

Desconfie de propostas com vantagens excessivas ou que chegam por canais não oficiais, como mensagens de texto e redes sociais. Golpistas frequentemente se aproveitam do aumento da procura por crédito para aplicar fraudes. Nunca forneça dados pessoais ou senhas e jamais faça depósitos antecipados para liberar o empréstimo.

Antes de assinar o contrato, leia todas as cláusulas com atenção. Tenha clareza sobre o valor total que será pago, o número de parcelas e o impacto que o desconto terá em sua renda mensal. Um planejamento cuidadoso garante que o consignado seja um aliado, e não uma fonte de preocupação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.