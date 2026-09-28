INSS retoma margem de 45% para consignado; veja como evitar dívidas

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltaram a ter acesso a uma margem de crédito consignado de 45% do valor do benefício. A mudança ocorreu após uma medida provisória, vigente entre maio e agosto de 2026, que limitava esse percentual perder a validade, ampliando a possibilidade de contratação de empréstimos com desconto direto na folha de pagamento.
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Essa margem maior pode parecer uma oportunidade para organizar as finanças ou realizar um projeto, mas acende um alerta importante contra o risco de superendividamento. O acesso facilitado ao crédito, com taxas de juros geralmente mais baixas que as de outras modalidades, pode levar a um comprometimento excessivo da renda mensal dos segurados.
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Na prática, o limite de 45% é dividido da seguinte forma: 35% podem ser usados para empréstimos pessoais consignados, 5% para o cartão de crédito consignado e outros 5% para o cartão consignado de benefício. Contudo, é importante notar que nem todos os aposentados têm esse percentual total imediatamente disponível, pois contratos já existentes continuam comprometendo parte da margem. A regra significa que quase metade do benefício pode ficar retida para o pagamento de dívidas antes mesmo de o dinheiro chegar à conta do segurado.
Cuidados essenciais antes de contratar
Para evitar que o empréstimo se transforme em um problema financeiro, é fundamental adotar algumas precauções. O primeiro passo é avaliar a real necessidade do dinheiro. Usar o crédito para despesas supérfluas ou compras por impulso pode comprometer o orçamento de forma desnecessária e por um longo período.
Outro ponto crucial é a pesquisa. Não aceite a primeira oferta que receber. As taxas de juros do consignado podem variar entre as instituições financeiras. Comparar as condições e, principalmente, o Custo Efetivo Total (CET) da operação, que inclui todos os encargos e despesas, garante a escolha da opção mais vantajosa.
Desconfie de propostas com vantagens excessivas ou que chegam por canais não oficiais, como mensagens de texto e redes sociais. Golpistas frequentemente se aproveitam do aumento da procura por crédito para aplicar fraudes. Nunca forneça dados pessoais ou senhas e jamais faça depósitos antecipados para liberar o empréstimo.
Antes de assinar o contrato, leia todas as cláusulas com atenção. Tenha clareza sobre o valor total que será pago, o número de parcelas e o impacto que o desconto terá em sua renda mensal. Um planejamento cuidadoso garante que o consignado seja um aliado, e não uma fonte de preocupação.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.