Fluxo cambial total em 2026 até 30 de outubro é positivo em US$ 28,743 bi

Banco Central reduz projeção para o PIB de 2026 de 2% para 1,8%, e segue mais pessimista do que a Fazenda - Blog da Rosana Hessel -

O fluxo cambial ficou positivo em US$ 28,743 bilhões em 2026 até outubro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (4/11). O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 26,213 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 54,956 bilhões no ano.



O segmento financeiro teve compras de US$ 606,138 bilhões e vendas de US$ 632,352 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

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O canal comercial teve importações de US$ 213,065 bilhões e exportações de US$ 268,021 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 29,255 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 67,310 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 171,456 bilhões em outras operações.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 9,498 bilhões na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 26 e 30 de outubro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,070 bilhões.

O valor é o resultado de compras de US$ 25,172 bilhões e vendas no total de US$ 22,101 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 6,427 bilhões, com importações de US$ 4,772 bilhões e exportações de US$ 11,199 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,111 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 2,378 bilhões em PA e US$ 7,709 bilhões em outras entradas.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.