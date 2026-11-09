Em abertura de Web Summit 2026, Brasil é destacado pelos organizadores

Evento de tecnologia na capital portuguesa reúne 70 mil participantes e representantes das maiores empresas do mundo, tem a China e a inteligência artificial como alguns dos principais temas dos debates ao longo da semana - (crédito: ROSANA HESSEL)

LISBOA - Com mais de 70 mil participantes, 10 mil startups, 1,5 mil investidores e mais de 2 mil jornalistas, foi aberto o Web Summit 2026, em Lisboa, no fim de tarde desta segunda-feira (9/11). O evento, realizado no Meo Arena, no Parque das Nações, tem como um dos principais temas o avanço da China em inteligência artificial (IA), na robótica e em tecnologias digitais, contudo, o Brasil foi o primeiro país citado logo no início da cerimônia de abertura.

Após uma apresentação surpreendente com vários robôs humanóides, os agibots, dançando de forma coordenada, a abertura do evento de tecnologia foi aberta pelos CEO e cofundador do Web Summit, Paddy Cosgrave; o prefeito de Lisboa, Carlos Moedas; e o ministro de Reformas do Estado de Portugal, Gonçalo Matias.

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Em seu discurso, Cosgrave fez questão de citar o Brasil como um dos países que mais tem ampliado a presença a cada Web Summit e, neste ano, há um grande número de representantes e de empresas brasileiras, maior do que nas edições anteriores.

“Temos mais representantes do Brasil aqui do que em qualquer outro lugar”, disse o executivo irlandês. “Há também um número grande de investidores de vários locais do mundo. E eles estão aqui para para descobrir o futuro. O usuário do futuro é uma janela para o futuro”, acrescentou Cosgrave.

O CEO do Web Summit reconheceu a presença de representantes das gigantes de tecnologia atualmente, como Apple, Microsoft e Google, mas destacou que, as companhias de tecnologia que mais crescem na atualidade e mais registram avanços na IA e robótica não estão mais nos EUA, e, sim, na China.

“As empresas de tecnologia dominantes hoje e que todos nós conhecemos, com exceção de algumas, começaram na Califórnia. Mas, surpreendentemente, uma superestrela do futuro está surgindo da Califórnia, e não da China. Elas são as futuras estrelas da robótica, como veremos nos carros e na energia e na agricultura”, ressaltou o executivo do Web Summit.

No fim do discurso, Cosgrave também destacou o avanço de Portugal no desenvolvimento em inovação. “Portugal, especialmente Lisboa, tem uma grande mudança e hoje é uma espécie de Califórnia”, da Europa”, disse.

Antes de declarar o Web Summit 2026 definitivamente aberto, o prefeito Carlos Moedas destacou que o desenvolvimento de Lisboa na área de tecnologia atraiu o escritório de 18 empresas unicórnios e essa mudança na cidade fez com que fossem criados mais de 18 mil empregos na capital portuguesa.

Um estudo da consultoria Ernst & Young divulgado por agências portuguesas de notícias destacou que o impacto do Web Summit ao longo de 10 edições anuais chegou a 2,5 bilhões de euros, incluindo os gastos dos visitantes, do investimento estrangiro e do crescimento de startups nacionais. Conforme o estudo, mesmo depois dos custos pagos do evento, Portugal ganha 230 milhões de euros por ano por conta da conferência que ainda sustenta 3 mil empregos na capital portuguesa.

O ministro Gonçalo Matias, por sua vez, destacou os processos que estão cada vez mais acelerados por conta da IA e, na saúde, por exemplo, é possível ver os avanços da tecnologia resultando em melhores serviços para a população e pacientes. “Mais tempo para os pacientes”, afirmou ele, lembrando que a IA precisa de infraestrutura e energia e é uma importante oportunidade para os datacenters, porque utiliza energia limpa. “Portugal já demonstrou que tem potencial para isso”, afirmou.

O Web Summit realizado na capital portuguesa ocorre até quinta-feira (12/11), e, nesses quatro dias de evento, reunirá um grupo expressivo de executivos e fundadores das maiores empresas chinesas de tecnologia para debater os rumos da inovação em um momento de crescente competição entre China, Estados Unidos e Europa. De acordo com os organizadores, será a maior presença de lideranças de empresas de tecnologia chinesas já registrada em um grande evento de tecnologia realizado no Ocidente.

A programação dedicada à IA reunirá executivos, pesquisadores e autoridades da União Europeia para discutir temas como modelos abertos e fechados, soberania tecnológica e os desafios regulatórios do setor. Entre os nomes palestrantes confirmados estão a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Henna Virkkunen, o CEO da Arm, Rene Haas, e o cofundador da Manus, Tao Zhang, o cofundador da Lovable, Anton Osika. Zhang e Osika participaram de debates iniciais no palco principal de uma arena lotada e destacaram as mudanças cada vez mais aceleradas das tecnologias que representam e dos negócios que são alavancados pelas companhias do setor.



Pesquisas dos organizadores

Todos os anos, o Web Summit realiza pesquisas com sua comunidade global em mais de 100 países — incluindo fundadores, investidores, equipes de startups, executivos de alto nível (C-level), engenheiros, criadores, estudantes e profissionais da mídia — para entender o cenário do ecossistema de tecnologia. Esses relatórios revelam as tensões reais que moldam a forma como a tecnologia é desenvolvida, liderada e vivenciada em todo o setor. Confira os relatórios mais recentes.

Conforme dados de um dos relatórios divulgados pelos organizadores, a maioria dos entrevistados afirmaram que a IA fortalece o pensamento crítico: 55% dizem que a IA aprimora seu pensamento crítico; 19% não percebem diferença, e 26% afirmam que ela o enfraquece. Segundo o levantamento, os entrevistados mais velhos são os mais convictos: 71% das pessoas com 65 anos ou mais, em comparação com 48% dos jovens entre 18 e 24 anos. Engenheiros são os mais céticos, com 37% afirmando que a IA está enfraquecendo sua capacidade de raciocínio.

A pesquisa ainda mostrou que a IA não está reduzindo a carga de trabalho. Pelo contrário. De acordo com 60% dos entrevistados afirmam que a IA aumentou a carga de trabalho, enquanto 20% dizem que ela a reduziu. Esse aumento é mais acentuado em setores próximos à IA, com destaque para a área de infraestrutura de IA/ML, que se refere ao conjunto de hardware e software necessário para desenvolver, implementar e gerenciar aplicações de inteligência artificial e aprendizado, onde o índice chega a 70%.

Dados dos organizadores ainda mostram que o setor de tecnologia apresenta opiniões divergentes sobre a segurança no emprego: 39% disseram que esperam aumento no número de profissionais em em suas respectivas áreas nos próximos dois anos, enquanto 33% preveem queda. Para cargos de nível inicial (entry-level), a perspectiva é mais pessimista: 42% esperam redução — número que sobe para 50% entre os executivos de alto nível (C-level). Os estudantes formam a exceção, com 55% esperando um aumento nas oportunidades.

A pesquisa ainda mostrou que os usuários de IA não se limitam a um único modelo, pois a maioria dos entrevistados utiliza soluções de múltiplos fornecedores de IA — média de 2,3 por pessoa —, sendo que 43% recorrem a três ou mais ferramentas.

Barreiras de gênero

Outra pesquisa do Web Summit revela que as barreiras de gênero persistem na área de tecnologia, pois metade dos entrevistados ainda vivencia sexismo, enquanto 58% afirmam não receber uma remuneração justa em comparação com os homens.

Menor expectativa de que a IA possa reduzir a disparidade de gênero: para metade das pessoas entrevistadas, o impacto da IA na igualdade de gênero é inexistente ou invisível. No ano passado, três em cada quatro mulheres (75%) acreditavam que a IA poderia ajudar a tornar o setor de tecnologia mais igualitário. Um ano depois, apenas 31% afirmam que isso aconteceu. O maior grupo (34%) não percebe impacto algum, e outros 16% não sabem dizer.

*A jornalista viajou a convite do Web Summit