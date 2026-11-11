Lucro da Petrobras aumenta 21,5% no 3º trimestre com produção recorde

A Petrobras registrou aumento de 21,5% do lucro líquido no terceiro trimestre de 2026 na comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionada por níveis recordes de produção e vendas, segundo dados divulgados na terça-feira (10).

A empresa registrou lucro líquido de 39,8 bilhões de reais entre julho e setembro, enquanto avança em um megaprojeto de exploração de petróleo defendido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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"No terceiro trimestre deste ano, alcançamos novamente recordes de produção de óleo e gás, elevando nossa curva de produção a um patamar histórico", afirmou a presidente de Petrobras, Magda Chambriard, em um comunicado.

A empresa também alcançou níveis máximos em exploração, refino e comercialização.

Segundo Chambriard, as expectativas de produção para 2026 aumentaram para uma média de entre 3,3 e 3,4 milhões de barris por dia.

A Petrobras projeta expandir o que chama de "fronteiras de exploração" com um megaprojeto na Margem Equatorial, uma área marítima próxima ao litoral da Amazônia.

A empresa anunciou em agosto que descobriu petróleo na região, o que foi considerado pelo presidente Lula como um "passaporte para o futuro".

Após anos de discussão, a Petrobras recebeu no fim de 2025 uma licença do Ibama para iniciar a pesquisa exploratória na região, apesar das críticas de ambientalistas.

O projeto continua na fase exploratória e precisa passar por estudos de viabilidade comercial.

Lula defende o projeto e afirma que o dinheiro do petróleo é necessário para financiar a transição energética.

Ao mesmo tempo, o presidente está nesta semana na conferência climática COP31 da ONU, na Turquia, para apresentar uma proposta brasileira para uma saída progressiva global dos combustíveis fósseis.