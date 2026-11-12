Dólar chega a R$ 5,65 com pressão externa e dúvidas fiscais no Brasil

A escalada global da moeda americana, diante da expectativa crescente de aperto monetário mais expressivo nos EUA, e a frustração com as medidas fiscais do governo Lula castigaram o real nesta quinta-feira (12/11).

Já em alta firme e acima da marca de R$ 5,60 no fim da manhã, o dólar acentuou os ganhos ao longo da tarde e alcançou R$ 5,65, em meio às máximas das taxas dos Treasuries, na esteira de falas dirigentes do Federal Reserve e da arrancada dos preços do petróleo.

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Depois de tocar R$ 5,6553, o dólar à vista terminou o dia em alta de 1,62%, a R$ 5,6519 - maior valor de fechamento desde 4 de junho de 2025 (R$ 5,6535). O real apresentou o pior desempenho entre as divisas mais líquidas. A moeda americana já acumula ganhos de 3,81% em novembro, depois do avanço de 5,20% em outubro.

O estrategista-chefe da corretora Monte Bravo, Rai Chioli, observa que o movimento de fortalecimento global do dólar ganhou impulso nos últimos dias com a leitura da inflação ao consumidor nos EUA em outubro, divulgada no dia 10, e a declaração do diretor do Fed Christopher Waller sobre a eventual necessidade de uma alta de 0,50 ponto porcentual dos juros em dezembro.

"Nos últimos dias, vários dirigentes do Fed disseram que é hora de focar na inflação, porque a atividade vai bem. Houve uma 'reprecificação' das expectativas para a política monetária americana", afirma Chioli, para quem o desempenho "marginalmente" inferior do real em relação a pares se justifica pela ausência de medidas estruturais para ajustar as contas públicas.

Falas de presidentes regionais do Fed ao longo do dia - Beth Hammack (Cleveland), Austan Goolsbee (Chicago) e Mary Daly (São Francisco) - reforçaram a perspectiva de que haverá um ciclo de aperto monetário, com altas de juros para além da reunião de política monetária em dezembro.

A escalada dos preços do petróleo à tarde acentuou os temores inflacionários, jogando as taxas dos Treasuries ainda mais para cima. O contrato do Brent para janeiro subiu 3,3%, para US$ 95,92 o barril, na esteira do relato de ataques no Oriente Médio e de alerta dos EUA de que o conflito com o Irã pode ser retomado.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY superou a marca dos 103,000 pontos, algo não visto desde o início de abril de 2025, quando o presidente Donald Trump anunciou as tarifas recíprocas, no chamado "Liberation Day". O Dollar Index já sobe cerca de 90% na semana e por volta de 1,20% no mês.

"A forte alta do dólar está firmemente ancorada em uma mudança na dinâmica das taxas de curto prazo, impulsionada pela retórica mais dura do Fed e por uma inflação mais aquecida", afirma o estrategista de câmbio Francesco Pessole, do banco holandês ING, em relatório.

Ao quadro externo desfavorável às divisas emergentes somam-se as dúvidas sobre a política econômica no Lula 4. O projeto de lei complementar (PLP) do ajuste é avaliado por analistas como um passo na direção correta, mas insuficiente para restaurar a confiança na gestão petista. A proposta já é bombardeada por entidades empresariais e por parte dos senadores, mas o governo ainda trabalha para que a votação seja realizada nesta quinta-feira.

"Cresce a leitura de que o pacote de ajuste é tímido diante do tamanho do desafio fiscal, e a incerteza sobre o que será efetivamente aprovado leva investidores a buscar cobertura em dólar", afirma o economista sênior da Nomad, Vitor Kayo.