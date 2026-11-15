A receita piauiense para ganhar relevância no mercado de tecnologia

Lisboa — Polo de inovação com reconhecimento crescente, o Piauí tem desenvolvido diversos programas com forte auxílio da tecnologia. A Inteligência Artificial (IA), por exemplo, está incluída na grade curricular das Escolas Públicas da Educação Básica. Outra ferramenta de ponta na área de saúde é o Saúde Digital, que permite consultas on-line 24h por dia, em 224 municípios do estado. O Piauí também é responsável pelo programa Celular Seguro do governo federal, uma vez que o modelo tem origem na plataforma do Meu Celular de Volta do governo piauiense, que permite o rastreamento e a devolução de celulares roubados. A ferramenta reduziu em 53% o número de roubos no estado entre 2022 e 2025, segundo dados oficiais. Agora, o modelo foi incorporado pelo Ministério da Justiça e já é adotado por mais de 20 estados.

O diretor comercial da Investe Piauí, Daniel Martins, ressalta que o estado também estimula a inovação e o empreendedorismo dentro das escolas, fazendo maratonas entre estudantes, o Hackathon, onde 700 alunos são selecionados para fazerem intercâmbios em oito países. Na Europa, por exemplo, o diretor acompanhou vários grupos de estudantes que passaram três semanas em universidades e eventos. Além de Lisboa, a Investe Piauí tem outros dois escritórios no exterior, localizados em Boston (nos Estados Unidos) e Xiamen, na China, e um em São Paulo. "Esse intercâmbio tem efeito multiplicador nas escolas quando esses estudantes retornam e é bastante positivo", acrescentou.

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No cenário da inovação, um destaque é o Piauí Instituto de Tecnologia (PIT), instituição científica que atua na formação tecnológica, na pesquisa aplicada e na inovação por meio de cursos superiores e cursos livres gratuitos. Há, ainda, parceria com institutos renomados como o Massachusetts Institute of Technology (MIT), de Boston, nos Estados Unidos, onde a Invest Piauí tem um dos escritórios tanto para intercâmbio como para alavancar as startups. Atualmente, a entidade possui 465 startups aceleradas.

Outro campeão piauiense é o SoberanIA, a primeira inteligência artificial com base de dados 100% em português. Lançada nacionalmente para iniciar a implantação da infraestrutura física de IA mais moderna e segura da América Latina. "Essa ferramenta é aplicada no atendimento ao cidadão, na análise de documentos, na elaboração de políticas públicas, na automação de processos administrativos e no apoio à tomada de decisões", destacou Rafael Jales, diretor-presidente do Piauí Instituto de Tecnologia (PIT).

Segundo ele, a ferramenta tem despertado interesse dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), como é o caso da SoberanIA. Nesse sentido, depois de São Tomé e Príncipe, o segundo país a demonstrar iniciar as negociações para também utilizar a ferramenta foi Cabo Verde. "Cabo Verde veio conhecer como é que um estado pequeno como o Piauí conseguiu trazer 30 startups com soluções, já de fato, muito concretas para o Web Summit", destacou.

Investimentos

De acordo com o diretor comercial da Investe Piauí, Daniel Martins, os avanços do estado nos últimos anos estão relacionados, principalmente, aos investimentos em priorizar a educação, com ensino médio em tempo integral, além de focar em intercâmbios internacionais para os melhores alunos, além de uma estratégia focada na área tecnológica. "O Piauí ocupa o segundo lugar nacional do Brasil no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do ensino médio", afirmou Martins, citando o resultado do Ideb de 2025. Ele lembrou que, com a nota 5,0, o Piauí ficou atrás apenas do Paraná, que pontuou 5,1. O resultado também superou a média nacional, de 4,5 pontos.

O executivo ainda lembrou que o Piauí avançou da 23ª para a 21ª posição entre as economias estaduais brasileiras, ao mesmo tempo em que ampliou sua participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, passando de cerca de 0,5% para 0,7%. "Embora ainda represente uma parcela relativamente pequena da economia do país, o estado tem apresentado uma trajetória relevante de expansão", destacou.

Com base em dados recentes da secretaria estadual de Planejamento (Seplan), o Piauí alcançou o quinto maior crescimento real acumulado do PIB entre as Unidades da Federação de 2002 a 2024. Entre 2002 e 2023, o PIB estadual cresceu 111,8% em termos reais (descontada a inflação) — acima da expansão acumulada do Brasil no mesmo período. O levantamento da Seplan ainda mostra que fontes estatísticas oficiais estimam crescimento real de 156,4% da renda domiciliar per capita entre 2000 e 2025, o maior percentual entre os estados.

Destaque de startups

Luciana Tsukada, coordenadora do programa de startups da Invest Piauí destacou que foi preciso uma seleção para a escolha das empresas que participaram do Web Summit neste ano. “Atualmente, temos um número perto de 945 projetos de startups e gosto de dizer que estamos crescendo cada vez mais e compomos mais de 2,5 mil empreendedores e um faturamento em torno de R$ 130 milhões”, disse. Segundo a executiva, das 30 que participaram do Web Summit um dos destaques no evento foi a Gems-Biotec, fundada em 2024 pelo biomédico Gabriel Ferreira, como uma das que mais se destacaram no evento.

A startup de DNA piauiense nasceu da necessidade de integrar inteligência epidemiológica, inovação biomédica e ações concretas nos territórios, por conta da pandemia da covid-19, de acordo com Ferreira. “A empresa busca melhorar a ineficiência estrutural do sistema de saúde e, atualmente, produz uma plataforma digital integrada de saúde no âmbito da covid-19 para ajudar a gestão dos municípios com a pandemia, e, depois, se tornou uma plataforma específica para a dengue”, explicou o cientista.

Natural de Floriano, a 247 km da capital Teresina, o cientista piauiense fez doutorado no Canadá, na Universidade de Laval, em Quebec, e, ao longo da carreira acadêmica conquistou vários prêmios internacionais. A tecnologia desenvolvida por Ferreira é utilizada pelo estado do Piauí em 224 municípios e também está despertando interesse de países da CPLP, como San Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Além disso, segundo ele, a empresa também desenvolve uma solução para rastreamento do HPV, e, com diagnóstico do vírus no mesmo dia, além de fazer o utilizar uma tecnologia de ponta de sequenciamento genético do vírus do HPV, que possui mais de 200 tipos. “Com o diagnóstico certo no mesmo dia do tipo de vírus, é possível garantir o tratamento correto e dar oportunidade para o governo direcionar medidas de saúde para o público, como campanhas de vacinação e de prevenção, reduzindo a incidência de câncer de útero no Brasil”, explicou.

Durante o evento em Lisboa, Ferreira contou que uma das conversas que lhe pareceu bastante promissora foi a que teve com o chefe de gabinete da Presidência de Angola, porque ele demonstrou interesse nas ferramentas da startup utilizadas na inteligência epidemiológica. Além disso, contou que conseguiu uma parceria com outra startup da Turquia que está procurando fazer laboratórios móveis para o diagnóstico do HPV. “Essa vinda ao Web Summit está sendo bastante produtiva”, resumiu Ferreira. Ele contou que recebeu mais de 50 convites de reunião e conseguiu finalizar 28 das reuniões na terça-feira e na quinta-feira. Na quarta-feira, o evento foi suspenso devido à tempestade Charles.



*A jornalista viajou a convite do Web Summit Lisboa.