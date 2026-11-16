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"Brasil tem enorme potencial", diz vencedora de prêmio global de inovação

Amani Abulaban, CEO da startup Carevision, ganhou reconhecimento mundial após desenvolver solução para saúde preventiva. Em entrevista ao Correio, ela vê oportunidades no intercâmbio entre o Brasil e o Oriente Médio

Amani Abulaban: Palestina também é capaz de soluções disruptivas - (crédito: Divulgação)
Amani Abulaban: Palestina também é capaz de soluções disruptivas - (crédito: Divulgação)

Lisboa – Em meio ao cancelamento no dia que seria o mais movimentado do Web Summit 2026 em Lisboa devido à tempestade Charles, o evento de tecnologia registrou novos recordes e premiou uma startup fundada por uma palestina com o principal destaque da edição mais internacional do evento: a Carevision.

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Sediada nos Estados Unidos e com matriz na Arábia Saudita, a Carevision é focada em tornar a triagem de saúde preventiva mais acessível em todo o mundo. A startup é comandada por sua fundadora e CEO, Dra. Amani Abulaban, farmacêutica que possui mais de 15 anos de experiência em inteligência artificial (IA) e saúde digital e é uma das 25 mulheres mais influentes na área de tecnologia. Basicamente, a empresa busca transformar qualquer câmera em uma ferramenta de triagem de saúde. 

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Em entrevista ao Correio, a cientista elogiou o potencial das empresas de tecnologia brasileiras para cooperação com as do Oriente Médio, porque as duas regiões possuem grandes oportunidades para o desenvolvimento de soluções, especialmente na área da saúde e de IA. "Acredito que existe um potencial significativo para a colaboração entre startups brasileiras e do Oriente Médio", afirmou. 

Amani Abulaban disse que o prêmio do Web Summit valida a visão dela de que a saúde preventiva deve ser acessível, financeiramente viável e estar disponível para todos, em qualquer lugar. Além disso, demonstrou interesse em fazer parcerias com empresas brasileiras. "O Brasil é um mercado que temos grande interesse em explorar. Com sua vasta população, um ecossistema de saúde robusto, redes hospitalares, um setor de seguros consolidado e um cenário de saúde digital em plena expansão, vemos oportunidades significativas para colaboração", disse.

"Acreditamos que a tecnologia da Carevision pode apoiar prestadores de serviços de saúde, laboratórios de diagnóstico, farmácias, seguradoras e programas de bem-estar corporativo no Brasil, especialmente na ampliação do acesso a exames preventivos e à detecção precoce de riscos cardiometabólicos", acrescentou. Leia a íntegra da entrevista:

A conquista do prêmio no Web Summit era esperada?

Conquistar o primeiro lugar no Web Summit foi um momento incrível para a nossa equipe. Entramos na competição com uma forte convicção na nossa tecnologia e no impacto que ela poderia gerar; no entanto, vencer entre milhares de startups participantes e chegar à etapa final superou nossas expectativas. Para nós, esse reconhecimento vai além de ganhar um prêmio. Ele valida nossa visão de que a saúde preventiva deve ser acessível, financeiramente viável e estar disponível para todos, em qualquer lugar. Também demonstra que inovações disruptivas podem surgir no Oriente Médio e competir com sucesso no cenário global. Essa conquista soma-se ao histórico crescente de reconhecimento internacional da Carevision, que inclui prêmios e distinções anteriores no Leap 2026 — como o prêmio de "Inovação do Ano" — e o primeiro lugar no Women Shaping Wealth Summit 2026.

Como essa conquista pode impulsionar os negócios da Carevision em nível global?

Esse reconhecimento confere à Carevision uma visibilidade internacional significativa, além de credibilidade e impulso. Ele abre portas para conversas com líderes globais do setor de saúde, investidores, empresas de tecnologia, hospitais, seguradoras e potenciais parceiros estratégicos.  Na Carevision, estamos transformando a saúde preventiva por meio de uma tecnologia proprietária de IA e visão computacional, que converte uma câmera comum em uma ferramenta de triagem de saúde. Por meio de uma análise facial de 30 segundos, nossa tecnologia consegue avaliar sinais vitais e prever riscos cardiometabólicos — como fibrilação atrial, flutter atrial e síndrome metabólica — com uma precisão de até 97%.

Qual o objetivo dessa inovação?

Nosso objetivo é tornar a detecção precoce de riscos algo escalável, eliminando as barreiras tradicionais relacionadas a custo, acessibilidade e infraestrutura, típicas dos métodos de triagem convencionais. A vitória no Web Summit fortalece nossa posição à medida que expandimos nossa atuação para além do Oriente Médio, alcançando mercados internacionais.

Vocês enxergam oportunidades para parcerias no Brasil?

Com certeza. O Brasil é um mercado que temos grande interesse em explorar. Com sua vasta população, um ecossistema de saúde robusto, redes hospitalares, um setor de seguros consolidado e um cenário de saúde digital em plena expansão, vemos oportunidades significativas para colaboração. Acreditamos que a tecnologia da Carevision pode apoiar prestadores de serviços de saúde, laboratórios de diagnóstico, farmácias, seguradoras e programas de bem-estar corporativo no Brasil, especialmente na ampliação do acesso a exames preventivos e à detecção precoce de riscos cardiometabólicos.

Há algum setor específico que desperta maior interesse?

Estamos abertos a parcerias com instituições de saúde, empresas de tecnologia, distribuidores e investidores brasileiros que compartilhem nossa visão de tornar a saúde preventiva mais acessível. Nosso objetivo não é apenas levar nossa tecnologia a novos mercados, mas estabelecer parcerias locais significativas e criar soluções que atendam às necessidades de saúde específicas de cada mercado. 

Qual é a sua perspectiva sobre o potencial das startups brasileiras? 

Acredito que o Brasil possui um enorme potencial empreendedor. Seu amplo mercado interno, fundadores talentosos, um ecossistema tecnológico robusto e a capacidade de enfrentar desafios sociais e econômicos complexos criam um terreno fértil para a inovação. O que mais me interessa é a oportunidade de as startups brasileiras desenvolverem soluções que possam ganhar escala além do mercado interno e enfrentar desafios globais.

Há espaço para parcerias entres o Brasil e Oriente Médio?

Existe um potencial significativo para a colaboração entre startups brasileiras e do Oriente Médio. Ambas as regiões apresentam oportunidades para o desenvolvimento de soluções inovadoras em áreas como saúde, IA, fintech e outros setores. Como empreendedora, acredito firmemente que a inovação não conhece fronteiras geográficas.

Qual será a tendência no mercado de inovação?

A próxima geração de empresas globais de tecnologia surgirá de ecossistemas diversos, e a colaboração internacional será um dos principais motores desse crescimento. Para a Carevision, vencer o Web Summit não é a linha de chegada. É o início de uma jornada muito maior; estamos entusiasmados com a possibilidade de colaborar com o ecossistema brasileiro e abertos a explorar novas parcerias.

*A jornalista viajou a convite do Web Summit

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Rosana Hessel

Repórter

Jornalista formada pela Católica (PUC-SP), com especializações em Economia por FGV-SP e IBMEC-SP e com MBA em Finanças pela FIA-USP. Como jornalista, trabalhou por 14 anos na Gazeta Mercantil, desde trainee, passando por várias editorias como repórter

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Por Rosana Hessel
postado em 16/11/2026 03:55
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