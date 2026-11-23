Fortaleza - A capital do Ceará sedia nesta semana um dos maiores eventos de logística do país. A 21ª Edição da Expolog ocorre no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e promete movimentar cerca de R$ 200 milhões em novos negócios. A feira já virou uma tradição na região, tendo em vista a participação cada vez maior do Norte e Nordeste na economia nacional, ampliando a participação destas regiões na cadeia logística nacional e internacional.

A feira é aberta ao público e ocorre nesta segunda-feira (23) e terça-feira (24). Neste primeiro dia, o evento contou, entre seus principais destaques, com a palestra magna de Marcos Troyjo, ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos Brics. De acordo com a organização do evento, com o tema “Logística Inteligente: Multimodalidade, IA e Resiliência Geopolítica”, a Expolog 2026 “propõe ampliar o debate sobre os impactos das transformações tecnológicas, econômicas e geopolíticas nas cadeias produtivas e no comércio internacional”. A programação contempla exposição de empresas, encontros empresariais e debates sobre infraestrutura, inovação, integração entre modais de transporte e novas oportunidades de investimento.

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Uma das obras mais esperadas na região é a ferrovia Transnordestina. Ela deve ligar o interior dos estados de Pernambuco, Piauí e Ceará aos portos no litoral. Há forte movimentação política entre parlamentares do Piauí e Ceará no Congresso Nacional para garantir recursos para a obra. Ela também deve ser interligada ao Porto de Pecém, localizado a 60 quilômetros de Fortaleza.

Ao Correio, Enid Câmara, CEO da Prática Eventos, empresa que realiza a Expolog, afirmou que o objetivo é fazer com que a discussão sobre os avanços nos setores não se concentrem apenas em poucas cidades. “São duas décadas de evento ininterrupto. A expectativa é de muitas rodadas de negócios e conteúdo. Nós pretendemos ser cada vez mais uma ponte de relacionamento entre o Norte o Nordeste e as outras regiões do país. A ideia é que as pautas não sejam discutidas apenas em Brasília, São Paulo e Rio. A logística é a transversal que impacta em todos os setores da economia. Para o Norte e o Nordeste é muito importante que a transnordestina saia do papel. Será um salto para a gente”, disse.

No evento, Tetsu Koike, diretor de Políticas Setoriais, Planejamento e Inovação na Secretaria Executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, afirmou que o governo federal pretende realizar novos investimentos na área. “Estamos neste processo de transição, mas muito animados com o que está vindo por aí em termos de investimentos. Desde 2023, temos realizado novos contratos para o setor de portos e aeroportos. Nós entendemos que é fundamental o investimento do setor privado para a infraestrutura e logística. Nos últimos dois anos, temos uma casa de R$ 13 milhões de novos investimentos em contratos no setor privado. Isso representa mais conexão, mais interligação, mais renovação. A inteligência logística brasileira é muito avançada, o estado do Ceará está de parabéns e é um hub de logística e inovação”, disse.

Expotrabalho

Pela primeira vez serão ofertadas vagas de trabalho no setor. A maioria das vagas são para atuar no Ceará. De acordo com os realizadores, estão abertas cerca de 2,5 mil vagas. Os interessados podem se cadastrar no site (vagasnalogistica.com.br) ou ir pessoalmente até o Centro de Eventos do Ceará para conversar com os recrutadores.

Marcelo Bandieira, coordenador técnico da Expolog, destaca que a feira é uma oportunidade de colocar frente à frente empresas e candidatos. “É uma iniciativa inédita dentro da Expolog. Nessa primeira edição nosso objetivo é fechar lacunas entre quem procura oportunidade de trabalho e empresas que estão procurando talentos. Para isso, organizamos um portal, e também, tem um espaço dentro da Expolog onde as empresas vieram para fazer um primeiro contato e quem sabe já pensar na contratação. Basta chegar aqui na feira, se quiser, ter um contato mais próximo com os recrutadores."

*O repórter viajou a convite da Expolog