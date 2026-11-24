Um superávit primário — isto é, um saldo positivo das contas públicas sem incluir o pagamento de juros — de 1,5% a 2% do PIB até 2028.

Para o economista Eduardo Giannetti, se o governo Lula não apresentar, até março do ano que vem, um plano econômico robusto que aponte o caminho para esse resultado dentro desse prazo, há um "imenso risco" do Brasil entrar em recessão em breve.

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No conceito econômico, isso significa uma retração no desempenho de vários setores que compõem o PIB. Quando isso acontece por dois trimestres seguidos, o país entra na chamada recessão técnica, situação que o Brasil viveu pela última vez no começo de 2020 (quedas de 1,5% e de 9,7% do PIB nos dois primeiros trimestres).

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Para alcançar essa meta, diz ele, não basta agir — uma nova proposta de ajuste fiscal já circula pelos corredores do Ministério da Fazenda ainda liderado pelo jurista Dario Durigan —, mas também convencer.

"Metade do que acontecerá será por ação do governo, e a outra metade será decidida na batalha de expectativas — que [Lula] precisa ganhar logo no começo do mandato", argumenta Giannetti, que ocupa a cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras (ABL), à BBC News Brasil.

É nesse sentido que, para ele, o ministro da Fazenda erra em projetar um resultado fiscal desse porte só para as contas públicas do último ano do governo eleito, que acabará em 2030, como ele revelou em uma reunião com integrantes de um banco, nesta semana, em São Paulo.

"Anunciar um superávit primário para o final do mandato é perder essa batalha", diz o economista.

É assim também que a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, de autoria do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, nesta segunda-feira (23/11), pelo Congresso, está longe de ser suficiente. O texto, que estima uma redução de até R$ 56 bilhões no orçamento de 2027 com uma série de medidas sobre restrições tributárias, deve ser compreendido mais como um último ato da agenda econômica do Lula 3.

O argumento do governo é que, com o plano, será possível cumprir a meta de terminar 2027 com um superávit primário de 0,5% do PIB.

"Não precisa desfazer o que foi feito. É reconhecer que [o projeto] foi o último capítulo de um governo que termina, e não o primeiro de um que começa. Se o governo imagina que ele dará conta do recado, eu lamento dizer: está profundamente equivocado", sentencia Giannetti, que lecionou em instituições como o IBMEC, em São Paulo, e a própria Universidade de Cambridge, no Reino Unido, onde ele concluiu seu Doutorado, na década de 1980.

Os dados, porém, apontam para desafios robustos em cumprir esse tipo de meta: a última vez que o Brasil registrou um superávit primário foi em 2022 (de 1,25% do PIB), ainda no rescaldo da pandemia de covid-19. Na magnitude indicada por ele, foi em 2013, quando as contas, sem os juros, ficaram no azul em 1,71% do PIB.

Giannetti elenca alguns elementos que poderiam ser mexidos no orçamento para dar conta dessa pretensão: diminuir subsídios tributários, supersalários da máquina pública, emendas parlamentares no Congresso e até rever o mecanismo de fixação de recursos para os setores da educação e da saúde.

"O déficit educacional brasileiro é o maior desafio civilizatório desse país, mas não é simplesmente achando que é só gastar para dar conta dele".

Se isso for feito, por outro lado, o presidente terá plenas condições de cumprir as promessas eleitorais, como elevar os parâmetros do programa Pé de Meia, assim como manter a base de suas políticas sociais, como reajustar periodicamente a mensalidade do Bolsa Família. "O contrário disso é o estelionato eleitoral".

Nessa entrevista à BBC News Brasil, o economista também critica o colega André Lara Resende, por ter prejudicado o debate em torno dos juros altos, e argumenta que a agenda econômica do Lula 4 deve focar em posicionar o Brasil em meio às mudanças históricas da economia global.

Agência Senado Proposta de Moretti prevê reduzir até R$ 56 bilhões do orçamento

BBC News Brasil — Qual é a avaliação do senhor do plano de ajuste fiscal aprovado pelo governo? Contempla o que o senhor tem chamado de "freio de arrumação de entrada"?

Eduardo Giannetti — Ele é muito mais o último capítulo de um governo que está terminando do que o primeiro capítulo de um mandato que vai começar. [Por isso] está muito longe de atender minimamente ao requisito de tranquilizar em relação ao futuro e ao equilíbrio das contas públicas. É um passo na direção certa, mas muito aquém do que o Brasil precisa para [entrar em um] caminho de equilíbrio. Ainda não é um freio de arrumação.

BBC News Brasil — Por quê?

Giannetti — Não há contradição entre ajuste fiscal e política social. Uma coisa é pré-condição da outra. Se não for feito um ajuste [mais robusto] por iniciativa do governo, ele provavelmente será imposto pelos agentes econômicos. O resultado disso, ainda pior, seria um encontro com a realidade que se impõe: a desconfiança [que surgiria] sobre o Brasil faria os detentores de papéis denominados em real migrarem para papéis em dólar. Isso provocaria uma desvalorização cambial muito forte, impactaria a inflação e obrigaria o Banco Central a aumentar os juros em um momento de dúvida sobre a sustentabilidade da dívida pública. Em suma, o enredo de uma crise que o governo Lula tem todas as condições de evitar e que, se acontecer, será a pior política social. Será, aí sim, estelionato eleitoral, porque teríamos uma recessão ou aumento da inflação.

BBC News Brasil — O ministro Durigan disse que pretende entregar um superávit de 1,5% a 2% do PIB ao final do quarto mandato. Qual será a necessidade de outros ajustes fiscais para atingir essa meta? De quais magnitudes?

Giannetti — Ele acerta no montante: temos que sair de um déficit primário estrutural de 0,5% do PIB para um superávit de 1,5% a 2%. Não é coisa do outro mundo. O próprio Lula, de 2003 em diante, praticou superávits primários de 4% do PIB por vários anos. Mas o ministro Durigan erra ao prometer isso para o fim do mandato. Na verdade, deve ser apresentado, de forma crível, logo no início [do Lula 4].

Metade do que acontecerá será por ação do governo, e a outra metade será decidida na batalha de expectativas — que ele precisa ganhar logo no começo. É que a economia é uma espécie de meteorologia em que a previsão do tempo afeta o próprio tempo. Se os agentes econômicos olham para o horizonte e observam uma tempestade se formando, eles começam a agir desde já como se essa tempestade fosse inevitável. Daí ela vem, de fato. Anunciar um superávit primário para o final do mandato é perder essa batalha.

BBC News Brasil — Mas como calibrar expectativas com agentes que, de antemão, já produzem a previsão e a própria tempestade?

Giannetti — Apresentando de cara, com o capital político intacto, um ajuste fiscal que leve o país para um superávit de 1,5% a 2% do PIB.

Não é justamente por ter freios que um automóvel pode aumentar a velocidade? Qual é a velocidade que nós queremos alcançar? Uma política social substantiva. Para isso, é preciso aceitar o freio de arrumação: um ajuste fiscal desse tamanho logo no início do mandato. Se o governo tocar o automóvel como vem fazendo nos últimos anos, vai capotar. Ou seja: a política social vai para o espaço, porque será recessão e inflação.

Eu não teria o benefício da dúvida se não fosse o precedente do primeiro mandato do Lula, quando ele fez tudo o que precisa fazer agora. Foi a mais bela surpresa da redemocratização: um governo que vinha do outro lado do espectro político e que, ao assumir, mostrou uma tremenda racionalidade e um compromisso com os fundamentos de uma macroeconomia estável. Colheu os benefícios disso ao longo do mandato, implementando um rol espetacular de políticas sociais que agora poderá ser reforçado.

BBC News Brasil — Vou refazer a pergunta da magnitude: nos últimos dias, se falou em desindexar o aumento do salário mínimo do crescimento do PIB, enquanto o senhor mesmo defendeu mudanças nos pisos da educação e da saúde. O que o senhor considera possível de se mexer em um ajuste factível, então?

Giannetti — Só quem sabe disso no detalhe é quem está lá. Posso dar linhas de ação.

Uma seria um pente muito fino nessa pletora de benefícios, isenções, regimes especiais que o governo oferece de maneira muito atabalhoada. Soma um agregado de cerca de 6% do PIB. É muito alto. Outra seria desconstitucionalizar os gastos públicos. Hoje, pelo menos 92%, 93% do orçamento já está gasto antes de ser arrecadado. Não tem o menor sentido. Essas despesas cresceram muito acima do PIB nos últimos 30 anos. Vai comprimir até chegar a um ponto da ruptura. [Mudar isso] abriria um espaço genuíno para decisões criteriosas sobre como alocar recursos orçamentários. Se não for isso, o governo deixa de ter razão de existir. Ele passa a ser um mero repassador de recursos de lá para cá.

Entram aí os pisos constitucionais da saúde e da educação: o Brasil aumentou enormemente os gastos per capita com escolas, por exemplo, mas os resultados educacionais não aparecem nas estatísticas. Há estados recebendo quantias parecidas, mas com resultados diferentes. Veja o caso dos municípios fluminenses, que recebem fortunas de royalties do petróleo e têm dados socioeducacionais parecidos às cidades que não têm essa vantagem. A ideia de que basta colocar dinheiro para resolver o problema é um mito.

O déficit educacional brasileiro é o maior desafio civilizatório desse país, mas não é simplesmente achando que é só gastar para dar conta dele.

BBC News Brasil — Também se voltou a falar no salário mínimo.

Giannetti — Não existe problema no aumento real do salário mínimo. É uma política social correta que pode ser praticada se estiver dentro da realidade econômica, do ganho de produtividade. O que não faz sentido é atrelar os benefícios sociais a ganhos reais do salário mínimo. Eles precisam ser corrigidos pela inflação. Têm que manter o poder de compra. Não há lógica econômica em transmitir os ganhos de produtividade da economia para os benefícios sociais. O salário mínimo é para quem está no mercado de trabalho.

Além disso, temos questões óbvias: os supersalários, as emendas parlamentares, que cresceram muito, uma reforma administrativa seria bem-vinda, da Previdência...

BBC News Brasil — Mas, no caso dos pisos da educação e da saúde, não há o risco desses recursos, ao deixarem de ser obrigatórios, passarem a outra condição, se tornarem até mesmo emendas parlamentares, por exemplo?

Giannetti — O [economista] Naércio Menezes publicou um artigo no Valor Econômico com uma informação preciosa: nos últimos 20 anos, o Brasil aumentou seus gastos por aluno nas escolas públicas em 350%. Cara, é 350%! É muita ingenuidade achar que só obrigar a aumentar o gasto que resolve o problema. Desde que me dou por economista, a coisa que eu mais falo é sobre educação. É o centro do processo de desenvolvimento e amadurecimento de uma nação. Mas ela não está funcionando bem. O Brasil aparece sistematicamente nas últimas classificações do Pisa [Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, organizado pela OCDE] mesmo tendo aumentado em 350% os gastos por aluno na escola pública.

Tem um estudo feito em Harvard [nos EUA] que compara testes de proficiência em leitura e matemática em diferentes países por nível socioeconômico entre alunos de 15 anos. Os brasileiros das classes ricas, dos 10% mais ricos da população, a elite que frequenta escolas caríssimas, têm desempenho abaixo dos jovens de 15 anos dos 10% mais pobres da Coreia do Sul, da Finlândia e da Alemanha. Nossa elite não alcança mesmo os mais desfavorecidos dos países que levam a educação a sério. O problema é de falta de foco e de prioridade [nos investimentos em educação].

AFP via Getty Images Dario Durigan, da Fazenda, prepara proposta de ajuste fiscal para o ano que vem, dizem fontes da pasta

BBC News Brasil — Por que a Faria Lima canaliza seus instrumentos de pressão sobre as despesas do governo — já que, em certo sentido, isso não afeta os subsídios e mantém os juros altos, que alguns economistas apontam até como vantajosos para o mercado financeiro? Qual é o interesse de fundo desse argumento?

Giannetti — A ideia de que juro alto garante a prosperidade do mercado financeiro é errada. Estão matando a galinha de ovos de ouro. Veja a inadimplência, o número de recuperações judiciais. Isso [juro alto] está asfixiando o sistema econômico brasileiro. Não vai se manter assim por muito tempo, porque é um equívoco achar que um país pode gerar riqueza com uma taxa dessas. Não vai cair no grito. Tem que abrir espaço e criar condições para baixar os juros para valer.

BBC News Brasil — Mas o que a Faria Lima perde, de fato, que a faz apontar sempre as despesas do governo?

Giannetti — É uma miopia. O mercado financeiro erra sistematicamente. As previsões para o primeiro mandato do Lula eram catastróficas. O câmbio foi ao que seria, hoje, R$ 8,1 real por dólar. Muita gente tirou dinheiro do Brasil. O que ele fez? Em seis meses já tinha voltado ao patamar equilibrado. Os juros baixaram, os investimentos voltaram e o país fez o melhor ciclo de crescimento da redemocratização. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro — os mesmos que entraram em pânico quando Lula ganhou.

BBC News Brasil — O senhor aponta para um ajuste logo no início para aproveitar o calor das urnas, mas e se não for politicamente viável, considerando que muitas análises sugerem uma dificuldade maior de interlocução com o novo Congresso?

Giannetti — É mais um argumento para agir cedo. O Congresso demora algum tempo para se recompor quando há troca de guarda, e muitas das medidas que o governo Lula deveria fazer são do agrado de boa parte desses [parlamentares] que, ideologicamente, se colocam como oposição. O começo do mandato é o momento em que o Executivo tem mais capacidade de iniciar processos de mudança, porque tem cargos [para oferecer], ministérios, expectativas do que ele vai administrar no sistema político, etc. à medida que o tempo passa, esse capital político vai se depreciando e fica difícil obter vitórias. No Brasil, a relação de forças é desbalanceada ao longo de um governo: o Executivo começa forte, daí acontece uma crise acontece e o Congresso se fortalece em meio a ela. Ele começa a ser mais exigente para aprovar ou ceder coisas. No final do mandato, essa correlação está ao contrário: um está nas cordas e o Legislativo está determinando os termos de todas as negociações. É por isso que não adianta anunciar um superávit primário para o final do mandato. O governo chegará lá enfraquecido.

BBC News Brasil — Ou seja: o governo tem que aprovar o novo ajuste fiscal ainda no primeiro semestre de 2027 para cumprir a meta em 2028.

Giannetti — Menos do que seis meses, eu diria. Nos três primeiros meses ele já precisa colocar na mesa um plano de ajuste fiscal que leve o país para um superávit primário de 1,5% a 2% do PIB nos próximos 12 meses.

BBC News Brasil — Para março de 2028?

Giannetti — O ano-calendário não é importante. Precisa mostrar um caminho que leve a isso já no início [do mandato]. Se a coisa correr bem, o real aprecia, a pressão inflacionária cai, abre espaço para o BC reduzir os juros e libera recursos para política social. A roda começa a girar na direção certa.

BBC News Brasil — Mas daí ele precisará suplantar o projeto que acabou de ser aprovado?

Giannetti — Não precisa desfazer o que foi feito. É reconhecer que foi o último capítulo de um governo que termina, e não o primeiro de um que começa. Se o governo imagina que [o projeto do ministro Bruno Moretti] dará conta do recado, eu lamento dizer: está profundamente equivocado.

BBC News Brasil — Alguns indicadores apontam uma piora da situação econômica do país — como projeções de recessão no próximo resultado do PIB trimestral —, e outros indicam estabilidade — como o crescimento da renda média das famílias. Como o senhor avalia a conjuntura brasileira?

Giannetti — A economia brasileira sofre os efeitos de um período longo de taxas reais de juros extremamente elevadas. Estamos pagando 9% do PIB somente com juros por ano. Não há país que suporte isso por tanto tempo. Compromete o orçamento das famílias, das empresas, faz o custo do capital ficar proibitivamente alto e o próprio governo fica com contas estranguladas. O déficit nominal, de 9% do PIB, é extremamente elevado. Tem duas coisas que mostram o tamanho do nosso problema fiscal: os juros e a Previdência. Juntas, representam 22% do PIB brasileiro. O caminho da Previdência passa por uma reforma. O dos juros, por um ajuste fiscal que dê espaço genuíno ao Banco Central para uma redução sustentada [da Selic], como esperávamos que ia acontecer nesse ano, se não fosse a guerra no Irã.

A economia está em forte desaceleração. Se seguirmos o cenário em que o governo não se antecipa e o encontro marcado com o ajuste fiscal se impõe, uma recessão pode ser realidade já no ano que vem.

BBC News Brasil — O que fez medidas passadas, como o arcabouço fiscal, de 2023, não darem certo?

Giannetti — [Nos últimos anos] tivemos três tentativas de normatizar o gasto público no Brasil: a Lei de Responsabilidade Fiscal [criada em 2000 e que foi pivô do impeachment de Dilma Rousseff, em 2016], o teto de gastos [aprovado em 2016 durante o governo de Michel Temer] e o arcabouço fiscal [proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em 2023]

BBC News Brasil — Esses três governos furaram suas próprias leis fiscais.

Giannetti — Exato. Todos eles criaram algum tipo de excepcionalidade que deixou essa normatividade inoperante. Agora, mais importante do que a promessa de arcabouço, é um programa crível de ajuste fiscal, no início do mandato, da ordem de 1,5% a 2% do PIB, com relatórios trimestrais de acompanhamento e regras de contingenciamento.

BBC News Brasil — É importante lembrar que o Brasil não registra um superávit desde 2022 e que o daquele ano, de 1,25%, não foi dessa magnitude.

Giannetti — E em uma circunstância excepcional de fim da pandemia. Tivemos poucos anos de superávit primário, exatamente nos períodos do Lula, ajudado pelo super ciclo das commodities.

Bloomberg via Getty Images Eduardo Giannetti ocupa a cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde o fim de 2021

BBC News Brasil — O debate público sobre o texto publicado pelo André Lara Resende ressecou, mas o diagnóstico dele sobre os juros altos permaneceu. O que o senhor achou da proposta dele?

Giannetti — A provocação que ele faz de repensar os fundamentos da macroeconomia ortodoxa e da teoria da moeda é um belo convite a pensar. Concordo com o diagnóstico de que os juros são o foco do problema fiscal brasileiro hoje, ao lado da Previdência. O que eu não consigo é compatibilizar independência do Banco Central, meta de inflação e meta de juros. As três coisas ao mesmo tempo não se fecham. Não está claro para mim [como isso seria possível].

BBC News Brasil — E a reação que ela promoveu?

Giannetti — Uma das coisas que eu mais estudei na vida é a presença do mal-entendido na transmissão de ideias econômicas. Todos os grandes autores do pensamento econômico ficaram surpresos, chocados, quando se deram conta do que tinha virado o que eles escreveram na mente de seus receptores. Uma entropia furiosa, porque quem recebe as ideias são pessoas de negócios — analistas de bancos, políticos, etc. —, pessoas altamente interessadas, não gente que busca conhecimento. Veja o [economista britânico John Maynard] Keynes [1883-1946], por exemplo: existe toda uma indústria de intérpretes tentando estabelecer o que ele realmente quis dizer e, mesmo assim, não há verdade definitiva. A mesma coisa com os monetaristas de Chicago, o [economista norte-americano] Milton Friedman [1912-2006]. E nós, economistas, somos mais ingênuos sobre política do que os políticos são sobre economia. Precisamos nos dar conta de como nossas ideias escapam ao nosso controle.

BBC News Brasil — Isso aconteceu com o Lara Resende?

Giannetti — Sem dúvida. Não só com ele, mas foi um exemplo concreto. Nesse caso houve outro problema: frequentemente, ele atribui desonestidade intelectual aos seus interlocutores e adversários intelectuais. Os acusa de estarem cooptados pelo sistema financeiro. Essa não é uma boa prática. As ideias têm que ser discutidas pelo que elas são. Ao atribuir intenções malévolas, interesses escusos a adversários, [Lara Resende] só cria mais ruído.

BBC News Brasil — O senhor acha que isso prejudicou o debate sobre os juros?

Giannetti — Sim. A má interpretação de um lado e a atribuição de má-fé de outro interdita qualquer possibilidade de debate. É um vício antigo da vida intelectual brasileira: [o escritor] Mário de Andrade dizia: 'Pensei que discutiriam as minhas ideias, discutiram as minhas intenções'.

BBC News Brasil — Para além do ajuste fiscal, o que Lula precisará contemplar na definição de sua agenda econômica do quarto mandato?

Giannetti — O mundo está entrando em um novo período da história econômica. Estamos diante do fim da hiperglobalização. É intrigante como a economia brasileira apresentou um dinamismo extraordinário no período que a precedeu, entre as décadas de 1950 e 1980. Foi quando lideramos o crescimento econômico [entre os países] por décadas, na fase que eu chamo de "globalização inibida". O contraste com a Coreia do Sul é importante para entender como o Brasil perdeu totalmente o pé da economia mundial, ali no governo [do general do Exército Ernesto] Geisel [entre 1974 e 1979]. Ele dobrou a aposta em um modelo de economia fechada, estatizada, baseada em substituição de importações. O Brasil era muito parecido à Coreia, mas o que eles fizeram? Uma leitura correta do que estava acontecendo no mundo. Investiram pesadamente em capital humano e adotaram o modelo de promoção de exportações. Não era dizer: "Venha produzir no meu país que eu garanto um mercado cativo onde você não se preocupará mais com a concorrência de fora". Isso é substituição de importações. A regra coreana era: "mostre que você é competitivo lá fora e receberá apoio aqui dentro para conquistar mercados no mundo".

Foi aí que a Coreia do Sul venceu a armadilha da renda média, enquanto o Brasil ficou totalmente atolado nela. A hiperglobalização representou a inclusão de centenas de milhões de trabalhadores asiáticos no mercado global de trabalho, em um processo que o Brasil não participou. Ao contrário: dobramos a aposta na economia fechada, com a reserva de mercado para a informática, a Zona Franca de Manaus, políticas industriais completamente desconectadas da eficiência microeconômica, da integração às cadeias globais de produção, etc.

BBC News Brasil — E agora, com o fim desse período, existe uma oportunidade?

Giannetti — Sim. De repensar e reconfigurar nossa inserção na economia mundial.

Estamos muito bem posicionados nesse contexto pós-crise financeira de 2008, covid-19 e governo [de Donald] Trump [nos EUA] que decreta o fim da hiperglobalização. Somos bem resolvidos geopoliticamente, com boa interlocução com os Estados Unidos, a China e a União Europeia, e temos recursos naturais cobiçados pelo mundo inteiro. Somos um player de primeiríssima relevância na oferta global de alimentos, de energia renovável, biocombustíveis, [energia] solar, eólica, minerais críticos, terras raras, água doce, abundante disponível — talvez o fator de escassez mais operante hoje. Com a ascensão das novas classes médias asiáticas — a Índia está seguindo o caminho da China em incorporar centenas de milhões de pessoas ao mercado de trabalho e ao consumo —, a demanda por alimentos vai crescer inevitavelmente, porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando ganham melhor é melhorar a dieta. O segredo será transformar essas vantagens comparativas que já temos em vantagens competitivas, agregando valor a nossos recursos naturais e sabendo negociar com quem desejar acessar esses recursos.

BBC News Brasil — O próximo ministro da Fazenda precisa ser um bom negociador então.

Giannetti — Um bom negociador, sim. O chanceler também. O próprio Lula faz isso com muita competência. É um bom negociador, um sindicalista. O ministro da Indústria e do Comércio também ou mesmo o do Turismo, porque o Brasil não entrou no circuito turístico internacional para valer. O ponto é que, nos últimos 70 anos, apenas 12 países venceram a armadilha da renda média. Todos, sem exceção, fizeram isso aumentando a exportabilidade do PIB — ou pela via dos produtos manufaturados (Israel, Coreia do Sul e Tigres Asiáticos), ou dos serviços (Portugal, Espanha e Irlanda) ou das commodities (Austrália, Nova Zelândia ou Noruega). O Brasil pode ampliar presença no mundo nessas três frentes. Nesse fim da hiperglobalização, há muito mais regionalização da atividade econômica. A lógica que preside as decisões não é mais tão fria — escala, rentabilidade, eficiência, tudo o que levou a uma imensa concentração da produção mundial em poucos fornecedores — mas, agora, o que rege as trocas é a diversidade, segurança, parceiros geopoliticamente confiáveis. O Brasil pode aproveitar para recuperar o dinamismo que perdeu.

BBC News Brasil — Essa deve ser a prioridade econômica do Lula 4?

Giannetti — Ele deve aproveitar bem a oportunidade, sobretudo para repensar o capital humano. Uma das razões pelas quais o Brasil ficou tão defasado nisso foi justamente a economia fechada, que não demanda mão de obra qualificada, inovadora e eficiente. O nosso mercado doméstico, protegido, tolera qualquer desaforo de baixa produtividade. Além disso, tem que ter infraestrutura física: portos, hidrovias, ferrovias, mesmo uma infraestrutura digital. E, claro, um ajuste fiscal que faça os mercados se acalmarem e nos permita ter um pouco de horizonte. Não dá para ficar nessa discussão de curtíssimo prazo que desvia o país do pensamento de estratégia. Essas três coisas [são prioridades].

BBC News Brasil — O que você acredita que precisa ser aprimorado nos programas sociais?

Giannetti — O artigo do Naércio [Menezes] é muito bom porque mostra, no detalhe, como a ideia de universalizar o programa Pé de Meia não é um caminho razoável para quem leva educação a sério, por exemplo. Temos uma pletora muito grande de benefícios sociais. Está mais do que na hora de sistematizar, consolidar e direcionar melhor o gasto social. Tem muita coisa mal direcionada, sendo perdida pelo ralo. Problema de planejamento, consolidação, clareza, avaliação de custo-benefício. Precisamos saber o que os programas estão entregando. No caso da educação, que eu estudo mais, o Brasil universalizou o acesso ao ensino fundamental apenas no final do século 20 (os EUA fizeram isso no final do século 19), mas só no papel. Um terço das pessoas que terminam o ensino fundamental não está plenamente alfabetizada. Elas não sabem separar um fato de uma opinião ao ler um texto, não sabem fazer operações aritméticas simples. Inflacionou as credenciais, mas não tem massa. Isso vale para o ensino médio e até para o superior. É cruel com a criança, com o jovem, porque restringe o horizonte de realização humana para o resto da vida.

BBC News Brasil — O governo deveria mexer no Simples Nacional e no MEI? Essas duas coisas deveriam estar no debate do ajuste fiscal?

Giannetti — Deveriam, sem dúvida. Não pode existir uma nota de corte a partir da qual todos os benefícios tributários são perdidos. Cria uma distorção absurda. Se você fatura até aquele montante, tem uma situação fiscal totalmente diferenciada do resto. Precisamos de algo mais gradual. Cadê a classe média das empresas brasileiras? Com esse sistema ela não existe, porque ou são muito pequenas para estar no Simples ou são grandes o suficiente para aceitar esse desaforo. Nesse sentido, a reforma tributária pode ser muito positiva, porque vai obrigar os fornecedores a entrarem na economia formal. Quem não estiver nela, não vai gerar crédito.

BBC News Brasil — A trajetória econômica atual é, de fato, insustentável? Onde ela levará se nada for feito?

Giannetti — Se o governo não vencer a batalha das expectativas há um grande risco de o real sofrer uma forte desvalorização. Daí, a pressão inflacionária é inevitável, e pior seria caso ela se consolide. Não é volatilidade. Vem para ficar. O Banco Central seria obrigado a aumentar os juros, que já estão em um patamar extremamente elevado, e colocaria a dívida pública em um caminho ainda mais explosivo. Cresceria a percepção de risco do país e, aí, é um looping que se retroalimenta.

BBC News Brasil — A agenda econômica é uma agenda existencial, de certa forma.

Giannetti — O Lula 4 será exitoso ou não dependendo do que acontecer na entrada. Se fizer o freio de arrumação e mostrar um caminho crível de ajuste fiscal, ele ganha a batalha das expectativas e abre espaço para entregar as políticas sociais para as quais foi legitimamente eleito. Mas se ele tocar o barco como se nada estivesse acontecendo, vamos ter uma crise macroeconômica. Recessão e/ou inflação. O mandato ficará mais comprometido e, aí, sim, será estelionato eleitoral.