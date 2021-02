Brasília Vôlei recebe Curitiba em duelo direto na Superliga Feminina

MN Maíra Nunes

A fase está boa: Brasília Vôlei venceu cinco dos sete jogos que disputou em 2021 - (crédito: Patricy Albuquerque)

As mudanças do calendário de jogos já é marca registrada da temporada 2020/2021 da Superliga de vôlei. Neste domingo (14/2), o Brasília Vôlei volta à quadra, apenas dois dias após vencer o Fluminense, por 3 sets a 1, para enfrentar o Curitiba em disputa pela sétima posição na tabela. Com as duas equipes empatadas em número de pontos, com 20 cada, o duelo promete emoção e equilíbrio. O jogo, adiado da 6a rodada devido aos casos de covid-19, será disputado às 20h30, no ginásio do Sesi Taguatinga (DF), com transmissão do pay-per-view do Canal Vôlei Brasil.

Diferentemente de quando se enfrentaram no primeiro turno, em que o Curitiba venceu com tranquilidade por 3 sets a 0, o time da capital federal chega para a revanche embalado pelas cinco vitórias conquistadas em sete jogos em 2021. Na temporada, soma sete vitórias em 17 partidas. A equipe paranaense também vive boa fase e ainda tem três jogos a menos. Os mesmos 20 pontos foram somados em campanha com seis vitórias em 14 confrontos. Os últimos, diante do São Caetano, por 3 sets a 1. Além da pontuação, os dois adversários da noite têm em comum o objetivo da classificação aos playoffs, garantida aos oito times melhores colocados ao fim da primeira fase.

Maior pontuadora da Superliga Feminina até o momento, com 281 pontos, Ariane Helena aposta em um jogo difícil, mas confia que os detalhes poderão definir o resultado. "O fator casa, para nós, será de extrema importância. A obediência tática será fundamental, assim como diminuir a quantidade de erros cometidos no jogo passado", comenta a oposta do Brasília Vôlei. Assim como o restante do elenco, o pensamento está focado em se manter entre os oito classificados.

“O time de Brasília cresceu demais nesses últimos jogos. Está bem embalado e forte para conquistar a vaga na próxima fase", observa Pedro Castelli, conhecido também como Pedro Moska, técnico do Curitiba. "Nós temos consciência que esse jogo pode ser a garantia da vaga entre os oito, analisando todo o resto da tabela de todas as outras equipes. Estamos indo com o pensamento de que é uma final para nós”, completou o treinador.