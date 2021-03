Lisca desabafa e apela à CBF para adiar Copa do Brasil devido à covid-19

Ed Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Twitter)

Minutos antes de a bola rolar em jogo contra o Athletic, nesta quarta-feira (3/3), em Juiz de Fora, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o técnico Lisca deu uma declaração em tom de muito drama ao Canal Premiere. Preocupado com a subida dos casos de covid-19 no país e no América, o treinador fez um apelo para que o calendário da Copa do Brasil seja alterado, pelo menos neste começo de temporada.



A CBF divulgou, nesta quarta-feira, as datas dos jogos da Primeira Fase da Copa do Brasil. No caso do América, a estreia no torneio está marcada para o próximo dia 18, contra o Treze-PB, às 17h, no Estádio Amigão, em Campina Grande. Pelo regulamento, com um empate na Paraíba o Coelho avançará à etapa seguinte. Se isso ocorrer, o desafio em seguida será o ganhador de Porto Velho-RO x Ferroviário-CE.

Lisca fez um apelo para que as datas sejam revistas pela CBF, em momento de caos de saúde pública no país, por causa da pandemia de covid-19.

O Brasil registrou 1.910 novas mortes em decorrência da COVID-19 nas últimas 24 horas, o que representa um novo recorde diário, superando a marca de terça-feira (1.641).

"Vou aproveitar para fazer um apelo às autoridades do Brasil. E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje (quarta-feira), com jogos nos dias 10 e 17, com 80 clubes que vamos levar jogadores e delegação com 30 pessoas de um lado para outro do país", desabafou.

"O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos, tô perdendo amigos treinadores. É hora de priorizar vidas. Para o Mineiro tudo bem, é mais perto. Mas como vai levar uma delegação do Sul para Manaus? Estamos desesperados. Pelo amor de Deus", declarou. "Presidente (Rogério) Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Cléber Xavier, as autoridades...Nós estamos apavorados. Pelo amor de Deus!", acrescentou o treinador.

Neste começo de temporada, o América já ligou sinal de alerta por causa de jogadores infectados pela covid-19. O volante Juninho, o atacante Lohan e o zagueiro Joseph estão afastados e ficaram fora da estreia diante do Boa Esporte, na vitória por 1 a 0 no Independência, no sábado passado. Nesta quarta-feira, o clube divulgou que o volante Leo Gomes, os atacantes Marcelo Toscano e Kawê também testaram positivo e já cumprem isolamento.