Veja 10 novidades da Fórmula 1 para 2021

MN Maíra Nunes

A largada da temporada 2021 da Fórmula 1 começa neste fim de semana no GP do Bahrein. A classificação ocorre no sábado 26/3), às 12h, e a corrida, no domingo (27/3), também às 12h. De contrato renovado com a Mercedes, Luis Hamilton é a grande atração, podendo se tornar o maior piloto da história do automobilismo. Mas, diante de tantas novidades na categoria, o britânico espera muita emoção.

“Esta será a temporada mais legal até agora. Temos novas equipes, novos formatos, e os rivais estão próximos da Mercedes”, disse Hamilton, em coletiva para o GP do Bahrein. O piloto pode chegar ao oitavo título mundial da carreira e ultrapassar o número de conquistas do alemão Michael Schumacher.

Veja as novidades para 2021



Tempo menor de treinos

Os três treinos livres passam a durar 1 hora. Antes os dois tinham 1h30, cada.

Limite de gastos

O teto orçamentário passa a ser US$ 145 milhões em 2021, com reduções para US$ 140 mi em 2022 e US$ 135 mi em 2023.

Mudanças nos assoalhos



Carros perderam "abas" aerodinâmicas dos assoalhos, ocupando uma área externa menor, o que reduz a eficiência aerodinâmica e exige mais dos pilotos.

Carros mais pesados



O peso mínimo dos carros sem combustível subiu de 746 kg para 752 kg e dos motores mudou de 145 kg para 150 kg de 2020 para 2021.

Regras para evitar plágio



A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) endureceu as regras sobre cópias de peças e acordos para a negociação de propriedade intelectual entre as escuderias.

Transmissão de casa nova



A Band assumiu a transmissão da F1 após 40 anos de exibição da Globo. O time de profissionais da nova dona dos direitos é composto por ex-integrantes da emissora carioca.

A volta do bicampeão Alonso



O espanhol Fernando Alonso está de volta à Fórmula 1 aos 39 anos. Longe da categoria desde 2018, o bicampeão, em 2005 e 2006, defenderá a Renault (agora Alpine)

Leva de novatos



São três estreantes: o alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael, e o russo Nikita Mazepin, ambos pela Haas. E o japonês Yuki Tsunoda, da Alpha Tauri.

McLaren e Mercedes juntas



Em 2021, a McLaren reeditou a parceria com a Mercedes, que rendeu 230 pódios entre 1995 e 2014 e o título de pilotos de Lewis Hamilton em 2008.

Novas cidades no circuito



A F1 terá a estreia dos GPs da Holanda, em Zandvoort, e da Árabia Saudita, em Jidá, além do retorno das pistas de Ímola, na Itália, e de Portimão, em Portugal, incluídos em 2020 devido à pandemia.

Tempo menor de treinos

Os três treinos livres passam a durar 1 hora. Antes os dois tinham 1h30, cada.





Limite de gastos

O teto orçamentário passa a ser US$ 145 milhões em 2021, com reduções para US$ 140 mi em 2022 e US$ 135 mi em 2023.





Mudanças nos assoalhos

Carros perderam "abas" aerodinâmicas dos assoalhos, ocupando uma área externa menor, o que reduz a eficiência aerodinâmica e exige mais dos pilotos.





Carros mais pesados

O peso mínimo dos carros sem combustível subiu de 746 kg para 752 kg e dos motores mudou de 145 kg para 150 kg de 2020 para 2021.





Regras para evitar plágio

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) endureceu as regras sobre cópias de peças e acordos para a negociação de propriedade intelectual entre as escuderias.





Transmissão de casa nova

A Band assumiu a transmissão da F1 após 40 anos de exibição da Globo. O time de profissionais da nova dona dos direitos é composto por ex-integrantes da emissora carioca.





A volta do bicampeão Alonso

O espanhol Fernando Alonso está de volta à Fórmula 1 aos 39 anos. Longe da categoria desde 2018, o bicampeão, em 2005 e 2006, defenderá a Renault (agora Alpine)





Leva de novatos

São três estreantes: o alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael, e o russo Nikita Mazepin, ambos pela Haas. E o japonês Yuki Tsunoda, da Alpha Tauri.





McLaren e Mercedes juntas

Em 2021, a McLaren reeditou a parceria com a Mercedes, que rendeu 230 pódios entre 1995 e 2014 e o título de pilotos de Lewis Hamilton em 2008.





Novas cidades no circuito

A F1 terá a estreia dos GPs da Holanda, em Zandvoort, e da Árabia Saudita, em Jidá, além do retorno das pistas de Ímola, na Itália, e de Portimão, em Portugal, incluídos em 2020 devido à pandemia.