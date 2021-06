Conmebol diz que 99% dos testes de covid-19 deram negativo

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira um informe de que 99% dos testes de covid-19 deram negativo nesta Copa América. Segundo a entidade responsável pela organização do torneio, dos 15.253 testes realizados desde o início do torneio, 140 deram positivo, cerca de 0,9%. De acordo com essa estatística, a maioria diz respeito a operários e terceirizados. A nota sai depois do fim de semana em que o Brasil ultrapassou a barreira de 500 mil vidas perdidas para a doença na pandemia.

O documento publicado pela Conmebol diz que, "em comparação com o relatório anterior, a incidência do coronavírus diminuiu, o que é um sinal claro de que as medidas preventivas e os protocolos de saúde estão funcionando conforme o esperado", relata o texto.

A Conmebol diz, ainda, que "todos os envolvidos na competição passam regularmente por testes PCR a fim de detectar possíveis casos, isolar os afetados e prevenir a propagação do vírus. Esses controles abarcam desde jogadores a pessoal operacional da Conmebol, incluindo árbitros, técnicos, assistentes e funcionários terceirizados".

O texto acrescenta que "os protocolos sanitários implementados pela Conmebol provaram ser altamente eficazes em torneios internacionais disputados na América do Sul. Os resultados negativos sempre se mantiveram em torno de 1%. Além das medidas preventivas, uma intensa campanha de vacinação para todos os membros da família do futebol profissional sul-americano está em andamento desde maio".