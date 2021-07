Brasiliense e Gama empatam no clássico candango da Série D

AB Agência Brasil

(crédito: Fabio Rodrigues PozzebomAgência Brasil)

Brasiliense e Gama ficaram no 0 a 0 no clássico do Distrito Federal pela 5ª rodada do Grupo 5 da Série D. O jogo foi disputado no estádio Serejão, em Taguatinga, na tarde deste sábado (3) e teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Com o resultado, o Jacaré, como o Brasiliense é conhecido, assumiu provisoriamente a vice-liderança da chave com oito pontos. Já o Periquito, apelido do Gama, está na 6ª posição com cinco pontos. O próximo jogo do Brasiliense está previsto para o sábado (10) com o Aparecidense, também no estádio Serejão. O Gama joga fora de casa, no mesmo dia, contra o Porto Velho-RO.

O jogo da tarde deste sábado foi a edição 68 do clássico local e a 4ª partida entre eles em 2021. Os anteriores ocorreram no Campeonato Candango, todos vencidos pelo Jacaré - no último deles, por goleada de 4 a 0, com gols dos meias Luquinhas (dois) e Didira e do atacante Carlos Eduardo, em 12 de maio.